Τηλεφώνημα Ερντογάν- Ζελένσκι

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, ο δεύτερος γύρος των οποίων αναμένεται να γίνει στις 2 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει ενεργές προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα θετικά αποτελέσματα των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Μαΐου και την ολοκλήρωση της ανταλλαγής αιχμαλώτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι μια πιθανή απόφαση για κατάπαυση του πυρός στον προγραμματισμένο για δεύτερο γύρο συνομιλιών θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη. Στόχος είναι, όπως είπε, να διατηρηθεί η δυναμική που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τη διασφάλιση της ισχυρής συμμετοχής των αντιπροσωπειών.

Τέλος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε ότι μια συνάντηση των ηγετών μετά τις συνομιλίες των αντιπροσωπειών θα συνέβαλε στην ειρηνευτική διαδικασία και δήλωσε ότι οι συνομιλίες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση.

Σήμερα Παρασκευή 30 Μαΐου, εξάλλου ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη στην Ουκρανία του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, στον απόηχο της ανάλογης επίσκεψης που πραγματοποίησε και στη Μόσχα, με βασικό αντικείμενο τις προσπάθειες ειρήνευσης στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Τούρκος υπουργός, εκτός από τις διαβουλεύσεις με τον ομόλογό του Αντρίι Σίμπιχα, είχε συναντήσεις και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη.

Προχτές, Τετάρτη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε δηλώσει ότι η Μόσχα προτείνει την επανάληψη των συνομιλιών στις 2 Ιουνίου και πάλι στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.