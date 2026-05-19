Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις στα πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Οι δυνάμεις του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού συνεχίζουν να καταλαμβάνουν βίαια πλοία που συμμετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα (Freedom Flotilla Coalition), ο οποίος βρίσκεται ανοιχτά της Κύπρου, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ο Στολίσκος ανέφερε ότι το Perseverance, ένα πλοίο που μεταφέρει εθελοντές από την Αυστραλία, το Βέλγιο, τον Καναδά και τη Γαλλία, έχει πλέον δεχθεί επίθεση και το πλήρωμά του έχει απαχθεί.

🚨SOS - International volunteers onboard #FreedomFlotilla boat #PERSEVERANCE were illegally attacked and abducted by Israeli Occupation Forces@IDF state pirates.

🔻TAKE ACTION and demand their immediate release & an end to our governments' complicity! https://t.co/cUjpiV3fLJ… pic.twitter.com/eroStwmYym — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 18, 2026

🚨SOS - International volunteers onboard #FreedomFlotilla boat #PERSEVERANCE were illegally attacked and abducted by Israeli Occupation Forces@IDF state pirates.

CONTACT THEIR GOVERNMENTS & DEMAND THEIR IMMEDIATE RELEASE: https://t.co/cUjpiV3fLJ

SIGN THE PETITION:… pic.twitter.com/QWB8EhIV9Q — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 18, 2026

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud είχε δηλώσει νωρίτερα ότι περίπου 30 πλοία εξακολουθούσαν να πλέουν προς τη Γάζα, αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν τουλάχιστον 47 πλοία.

Η Μαλαισία, το Κατάρ και η Τουρκία καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.