Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις στα πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ο Στολίσκος ανέφερε ότι το Perseverance ένα πλοίο με εθελοντές από Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδά και Γαλλία, έχει δεχθεί επίθεση και το πλήρωμά του έχει απαχθεί

Flotilla

Οι δυνάμεις του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού συνεχίζουν να καταλαμβάνουν βίαια πλοία που συμμετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα (Freedom Flotilla Coalition), ο οποίος βρίσκεται ανοιχτά της Κύπρου, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ο Στολίσκος ανέφερε ότι το Perseverance, ένα πλοίο που μεταφέρει εθελοντές από την Αυστραλία, το Βέλγιο, τον Καναδά και τη Γαλλία, έχει πλέον δεχθεί επίθεση και το πλήρωμά του έχει απαχθεί.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud είχε δηλώσει νωρίτερα ότι περίπου 30 πλοία εξακολουθούσαν να πλέουν προς τη Γάζα, αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν τουλάχιστον 47 πλοία.

Η Μαλαισία, το Κατάρ και η Τουρκία καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο.

