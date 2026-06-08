Ανατροπή: Μεγάλο φαβορί για τον Γιαννούλη ο Ολυμπιακός

Προβάρει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού ο Δημήτρης Γιαννούλης. Όπως ανέφερε ο Παντελής Διαμαντόπουλος μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 έχει υπάρξει σημαντική ανατροπή δεδομένων, με τους Πειραιώτες να είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του 30χρονου αριστερού μπακ.

Ο bwinΣΠΟΡ FM γιορτάζει στο Bolivar τα 30 χρόνια ζωής και από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας περνούν άνθρωποι που έχουν αφήσει το στίγμα τους στους 94,6.

Ο άλλοτε παραγωγός του bwinΣΠΟΡ FM φρόντισε να κάνει ένα… δώρο για τα γενέθλια του σταθμού, αφού μετέφερε πληροφορία για το μέλλον του Δημήτρη Γιαννούλη.



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