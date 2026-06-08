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Ανατροπή: Μεγάλο φαβορί για τον Γιαννούλη ο Ολυμπιακός

Ισχυρό προβάδισμα για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Παντελής Διαμαντόπουλος

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Δημήτρης Γιαννούλης

Προβάρει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού ο Δημήτρης Γιαννούλης. Όπως ανέφερε ο Παντελής Διαμαντόπουλος μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 έχει υπάρξει σημαντική ανατροπή δεδομένων, με τους Πειραιώτες να είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του 30χρονου αριστερού μπακ.

Ο bwinΣΠΟΡ FM γιορτάζει στο Bolivar τα 30 χρόνια ζωής και από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας περνούν άνθρωποι που έχουν αφήσει το στίγμα τους στους 94,6.

Ο άλλοτε παραγωγός του bwinΣΠΟΡ FM φρόντισε να κάνει ένα… δώρο για τα γενέθλια του σταθμού, αφού μετέφερε πληροφορία για το μέλλον του Δημήτρη Γιαννούλη.
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
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