Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών είναι αντίθετη στην κατάργηση δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) με ψήφισμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών της εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση ή συγχώνευση των δικαστηρίων, αλλά διατυπώνει επίσης την κατηγορηματική αντίθεσή της στο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ζητά την απόσυρση του εν λόγω σχεδίου.

Αναλυτικότερα, η ΕΔΔ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επαναλαμβάνει την απόλυτη αντίθεσή της σε κάθε σχεδιασμό που οδηγεί στη συρρίκνωση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, είτε μέσω καταργήσεων και συγχωνεύσεων δικαστηρίων είτε μέσω της μετατροπής τους σε «τηλεματικά» δικαστήρια. Η πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη και η φυσική παρουσία της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην περιφέρεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους κόστους - οφέλους.

Παράλληλα, εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το οποίο επεξεργάζεται ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Το σχέδιο επιβαρύνει τους πολίτες με νέα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια δυσχεραίνοντας έτι περαιτέρω την πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα αναθέτει στους δικαστές καθήκοντα που τους απομακρύνουν από το δικαιοδοτικό τους έργο. Επιπλέον, η επιχειρούμενη εξομοίωση των ακυρωτικών διαφορών με τις διαφορές ουσίας παραβλέπει τις ουσιώδεις διαφορές που υφίστανται ως προς τη φύση και την έκταση του δικαστικού ελέγχου, γεγονός που εγείρει σοβαρά συνταγματικά ζητήματα.

Ζητούμε την απόσυρση του σχεδίου και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για τη βελτίωση του ισχύοντος Κώδικα. Η θέση αυτή εγκρίθηκε από έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης και επιβεβαιώθηκε με ποσοστό 95,4% σε σχετικό δημοψήφισμα, στο οποίο συμμετείχε ποσοστό άνω του 80% των διοικητικών δικαστών.

Στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου για τη διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών, αποφασίζουμε, προς ενίσχυση των ενεργειών μας για την απόσυρση του εν λόγω σχεδίου, την ανάγνωση σχετικού κειμένου κατά την έναρξη των προσεχών συνεδριάσεων, καλώντας παράλληλα τους συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης σε κοινή δράση προς την ίδια κατεύθυνση. Σε περίπτωση μη απόσυρσης του σχεδίου και εισαγωγής του σε δημόσια διαβούλευση, αποφασίζουμε επιπροσθέτως την ωριαία διακοπή των συνεδριάσεων καθ' όλη τη διάρκειά της.

Τέλος, διεκδικούμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού σε όλο τον δημόσιο τομέα. Αξιώνουμε άμεση συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί με το κοινό υπόμνημα των Δικαστικών Ενώσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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