Ο Τραμπ μιλά για «φρικτή κατάσταση» στο Σαν Ντιέγκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ στηλίτευσε τη «φρικτή» κατάσταση στο Σαν Ντιέγκο, μερικές ώρες μετά τη φονική επίθεση δυο ενόπλων σε ισλαμικό τέμενος στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια.

«Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο όταν δυο ένοπλοι εισέβαλαν κι άνοιξαν πυρ, προτού βρεθούν νεκροί σε μικρή απόσταση, σύμφωνα με τις αρχές. Τα κίνητρα των φερόμενων ως δραστών παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.