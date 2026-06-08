Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.
Στην κηδεία δίνει το «παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, ο Κώστας Σκρέκας, η Νίκη Κεραμέως και πολλοί ακόμη.
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Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
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