Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.

Στην κηδεία δίνει το «παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, ο Κώστας Σκρέκας, η Νίκη Κεραμέως και πολλοί ακόμη.

Δείτε εικόνες:

Προηγούμενο Επόμενο

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.