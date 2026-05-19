Οι μαζικές δημόσιες διαμαρτυρίες για την ψήφο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του περασμένου Σαββατοκύριακου οδήγησαν στην παραίτηση τη Δευτέρα του επικεφαλής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Μολδαβίας.

Εκατοντάδες οπαδοί κατήγγειλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ψήφο της κριτικής επιτροπής της Μολδαβίας στον διαγωνισμό του Σαββάτου, η οποία έδωσε μόνο τρεις βαθμούς στη γειτονική Ρουμανία.

Η Μολδαβία, πριν από την ανεξαρτησία της το 1991, ήταν κάποτε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της Μεγάλης Ρουμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Μοιράζεται ισχυρούς γλωσσικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τη Ρουμανία.

«Αυτή ήταν δική μου απόφαση», δήλωσε ο Βλαντ Τουρκάνου, γενικός διευθυντής της Μολδαβικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, σε συνέντευξη Τύπου που συγκλήθηκε επειγόντως.

«Πήραμε αποστάσεις από την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής, αλλά εξακολουθεί να είναι δική μας ευθύνη, δική μου ευθύνη καταρχάς, ως επικεφαλής αυτού του ιδρύματος».

Η παραίτηση ήταν μια δραματική επίδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, της οποίας ο πρόεδρος έχει καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία και έχει δεσμευτεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Η κριτική επιτροπή της Μολδαβίας, η οποία επιλέχθηκε από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, έδωσε τη μέγιστη βαθμολογία των 12 βαθμών στη συμμετοχή από την Πολωνία, η οποία τερμάτισε 12η.

Δέκα βαθμοί πήγαν στο Ισραήλ, τη χώρα που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό, η οποία αντιμετώπισε μποϊκοτάζ πέντε χωρών για τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα. Η Βουλγαρία ανακηρύχθηκε νικήτρια.

Οι τηλεθεατές, των οποίων οι ψήφοι λαμβάνονται επίσης υπόψη στην τελική βαθμολογία του διαγωνισμού, έδωσαν 12 βαθμούς στη Ρουμανία, την οποία εκπροσώπησε η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.

Οι τηλεθεατές εξέφρασαν επίσης την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι η κριτική επιτροπή δεν έδωσε βαθμούς στην ουκρανική συμμετοχή στον διαγωνισμό.

«Το μόνο που έχει σημασία είναι οι ψήφοι των απλών ανθρώπων», έγραψε στο Facebook ο πρώην υπουργός Άμυνας Ανατόλ Σαλαρού. «Ήταν μια ψήφος μεταξύ αδελφών. Τα υπόλοιπα είναι ασήμαντες λεπτομέρειες».

Πηγή: skai.gr

