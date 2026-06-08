Ιερουσαλήμ: Το… τουρκικό «Βασίλειο των Ουρανών»

«-Τι αξία έχει η Ιερουσαλήμ; -Τίποτα… Τα πάντα»

(Από την ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «Βασίλειο των Ουρανών»)

Καλή και άγια η ερντογανική «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά χρησιμοποιείται πληθωριστικά, και έχει γίνει κομμάτι κοινότοπη, μπανάλ, βρε καρντάσια μου.

Κάπως έτσι πρέπει να σκέφθηκε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να αναλάβει κάποτε καθήκοντα... «νομάρχη της Ιερουσαλήμ», υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η πόλη θα μπορούσε να επιστρέψει σε τουρκικό έλεγχο, όπως κατά την οθωμανική εποχή!

Γιατί αγαπάμε άδολα τους αδελφούς Παλαιστίνιους, αλλά να μην ξεχνάμε και τα κλέη των σουλτάνων. Βέβαια, δεν υπήρχε περίπτωση Ισραηλινός να μην σηκώσει το γάντι, και ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ίσραελ Κατς χλεύασε τον Τσιφτσί, λέγοντας ότι «η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα σταυροφορική αυτοκρατορία (...) Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε εσείς και ο Ερντογάν έχει καταρρεύσει και δεν θα επιστρέψει ποτέ».

Τι αξία έχει η Ιερουσαλήμ για την Άγκυρα του οθωμανικού μεγαλοϊδεατισμού; Τίποτα θεωρητικά από πλευράς ιδιοτέλειας. Τα πάντα, ως φαίνεται στην πράξη.

Πάει Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον Τσίπρα τον ρώτησαν;

Τι διαπιστώθηκε στη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο; Ότι δεν υπάρχει ομόθυμη σύγκλιση για την παραπέρα πορεία του άλλοτε κραταιού κόμματος που πλέον βυθίζεται δημοσκοπικά. Για αυτόνομη πορεία επέμειναν τα στελέχη που δεν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας (Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία υπερψήφισε την πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για μετακόμιση ουσιαστικά ενός κόμματος σε ένα άλλο.

«Δεν υπάρχει κανένα Plan B ή C. Το σχέδιο είναι ένα», ξεκαθάρισε ο κ. Φάμελλος στη δευτερολογία του.

Συμπερασματικά, με μια απόφαση που δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον στα μεταπολιτευτικά χρονικά, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει Τσίπρα. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν ρώτησαν τον πρώην πρωθυπουργό, ή λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο.

Ποιους, πόσους και πόσο τους θέλει; Θα είναι αλά Παλλάς η ταξιθεσία της ΕΛΑΣ; Άγνωστα τα τσιπρικά “Plan”, και κάποιοι αγωνιούν.

Τα φλαμίνγκο πετούν μέχρι τις Βρυξέλλες

Μέχρι πριν από λίγους μήνες, στο περιβάλλον του Έντι Ράμα θεωρούσαν ότι η επένδυση των 4 δισ. ευρώ που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την οικογένεια Τραμπ θα αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα success stories της σύγχρονης Αλβανίας. Σήμερα, όμως, η υπόθεση εξελίσσεται σε έναν απρόσμενο πονοκέφαλο για τα Τίρανα, καθώς μεταφέρεται πλέον από τα εργοτάξια και τις τοπικές αντιδράσεις στα γραφεία των Βρυξελλών.

Η σαφής προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τυχόν παραβίαση του περιβαλλοντικού κεκτημένου μπορεί να επηρεάσει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση σε διπλωματικούς κύκλους. Και αυτό διότι για πρώτη φορά το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια αμφιλεγόμενη επένδυση, αλλά ως πιθανό τεστ αξιοπιστίας της αλβανικής κυβέρνησης απέναντι στις ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις.

Στα Τίρανα δεν πέρασε απαρατήρητο ότι οι Βρυξέλλες δεν περιορίστηκαν μόνο σε γενικές συστάσεις. Η αναφορά στην ανάγκη επανεξέτασης αλλαγών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στο καθεστώς προστασίας της περιοχής, αλλά και οι επιφυλάξεις για το πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, θεωρήθηκαν από πολλούς ως ένα μήνυμα με σαφείς πολιτικές αποδέκτες.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση αποκτά και δεύτερη διάσταση. Οι καθημερινές κινητοποιήσεις που έχουν βαφτιστεί «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», η ενεργοποίηση της αλβανικής διασποράς σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και η έρευνα της SPAK δημιουργούν ένα σκηνικό που η κυβέρνηση Ράμα δυσκολεύεται να ελέγξει επικοινωνιακά.

Γνώστες του θέματος παρατηρούν ότι το πραγματικό πρόβλημα για τον Αλβανό πρωθυπουργό δεν είναι τόσο οι διαδηλώσεις όσο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αρχίζει να συνδέεται με τον ευρωπαϊκό φάκελο της χώρας. Και όταν μια επένδυση μετατρέπεται σε ζήτημα που αγγίζει το Κεφάλαιο 27 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, παύει να αποτελεί αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση.

Γι’ αυτό και αρκετοί στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν προσεκτικότεροι χειρισμοί από την αλβανική κυβέρνηση. Το αν αυτό θα οδηγήσει σε ανασχεδιασμό του έργου ή απλώς σε καλύτερη διαχείριση των αντιδράσεων, μένει να φανεί. Προς το παρόν, πάντως, τα φλαμίνγκο της Βιόσα-Νάρτα φαίνεται να προκαλούν μεγαλύτερη πολιτική αναστάτωση από όση υπολόγιζαν αρχικά στα Τίρανα.

Επενδυτές... θύματα των κερδών τους

Παράδοξα πράγματα συμβαίνουν στις αγορές. Στη Νότια Κορέα, οι ξένοι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά το χρηματιστήριο, την ώρα που αυτό καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο.

Με μια πρώτη ανάγνωση θα έλεγε κάποιος ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο δυσπιστίας. Στην πραγματικότητα, όμως, συμβαίνει το αντίθετο.

Οι κορεατικές μετοχές ανέβηκαν τόσο πολύ, ώστε οι μεγάλοι διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων αναγκάζονται να μειώσουν τις θέσεις τους. Όχι γιατί δεν πιστεύουν πλέον στην αγορά, αλλά γιατί οι εσωτερικοί κανονισμοί των χαρτοφυλακίων τους δεν τους επιτρέπουν να έχουν τόσο μεγάλη έκθεση σε μία μόνο χώρα ή σε λίγες μετοχές.

Με απλά λόγια, η επιτυχία έγινε... πρόβλημα διαχείρισης.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια στην Ινδία, όταν η εισροή εγχώριων επενδυτών άλλαξε τις ισορροπίες και περιόρισε τον ρόλο των ξένων κεφαλαίων. Τώρα το ίδιο μοιάζει να συμβαίνει και στη Σεούλ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα χρήματα που φεύγουν από τους ξένους αντικαθίστανται άμεσα από ντόπιους επενδυτές, οι οποίοι συνεχίζουν να αγοράζουν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Με άλλα λόγια, η αγορά αλλάζει χέρια, όχι κατεύθυνση.

Ίσως, τελικά το πιο επικίνδυνο σημείο για μια αγορά να μην είναι όταν κανείς δεν την εμπιστεύεται, αλλά όταν όλοι την εμπιστεύονται τόσο πολύ ώστε να αναγκάζονται να πουλήσουν.

Πηγή: skai.gr

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