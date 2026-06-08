Προχωρά το έργο αξιοποίησης του Λαδόπουλου στην Πάτρα – Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των 25 εκατ. ευρώ

Κανονικά προχωρά η υλοποίηση του έργου αξιοποίησης και ανάπτυξης του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς έχει διασφαλιστεί πλήρως η απαιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση, παρά την απένταξη της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ποσό των 25 εκατ. ευρώ που απαιτείται για τη συμμετοχή του Δημοσίου στο έργο θα καλυφθεί μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, γεγονός που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση και την τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Ο αρμόδιος για τα ΣΔΙΤ Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Πολιτείας για την έγκαιρη υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων που ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Το έργο αφορά τη μετατροπή του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος σε ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό πολιτιστικό, κοινωνικό και διοικητικό κέντρο, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για την Πάτρα.

Στο πλαίσιο της ανάπλασης προβλέπεται η δημιουργία χώρων για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου, πολιτιστικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών δομών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

Παράλληλα, το έργο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αστική και κοινωνική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας τη σύνδεση του παραλιακού μετώπου της πόλης με τον αστικό ιστό και δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την αχαϊκή πρωτεύουσα.



Πηγή: skai.gr

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