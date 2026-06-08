Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αφαιρεθεί από δημόσιο κτίριο η ρήση του Στράβωνα «Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλάς καὶ ἡ Μακεδονία» επικαλούμενος παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών δηλώνει στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού στο Χ

«Οι βουλευτές του @syriza_gr κατέθεσαν ερώτηση χαρακτηρίζοντας αντίθετη στη Συμφωνία των Πρεσπών και ικανή να υποδαυλίσει σωβινισμό, εχθρότητα, αλυτρωτισμό και αναθεωρητισμό η αναγραφή σε δημόσιο κτήριο της ρήσης του Στράβωνα «Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλάς καὶ ἡ Μακεδονία» και η μετάφραση της στα αγγλικά «Macedonia, of course, is a part of Greece». Πέρα από την εκχώρηση εθνότητας και γλώσσας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ζητά και τη λογοκρισία των αρχαίων κειμένων. Ντροπή».

Οι βουλευτές του @syriza_gr κατέθεσαν ερώτηση χαρακτηρίζοντας αντίθετη στη Συμφωνία των Πρεσπών και ικανή να υποδαυλίσει σωβινισμό, εχθρότητα, αλυτρωτισμό και αναθεωρητισμό η αναγραφή σε δημόσιο κτήριο της ρήσης του Στράβωνα «Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλάς καὶ ἡ Μακεδονία» και η… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) June 8, 2026

Πηγή: skai.gr

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