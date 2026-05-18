Η Άγκυρα καταδίκασε την αναχαίτιση από τις IDF του στολίσκου των ακτιβιστών που κατευθυνόταν για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν παρεμβαίνει, παρότι ο στολίσκος βρίσκεται ανοιχτά της Κύπρου, σχετικά κοντά στις τουρκικές ακτές.

«Καταδικάζουμε την επέμβαση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, ο οποίος σχηματίστηκε για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ως μια ακόμη πράξη πειρατείας.

»Ο στολίσκος περιλαμβάνει πολίτες από περίπου 40 χώρες. Οι επιθέσεις και οι πολιτικές εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα αποτρέψουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό.

»Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως την επέμβασή του και να απελευθερώσει άνευ όρων τους κρατούμενους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

»Λαμβάνονται οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των πολιτών μας που βρίσκονται στον στολίσκο στη χώρα μας και η διαδικασία παρακολουθείται στενά σε συνεργασία με άλλες χώρες.

»Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει χωρίς καθυστέρηση μια ενιαία και αποφασιστική στάση κατά των παράνομων ενεργειών του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

