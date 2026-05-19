Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε προάστιο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, και «εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα», ωθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

New Start, California: The Sandy Fire broke out this afternoon in Simi Valley, in Ventura County. Structures have already been impacted by the rapidly moving fire, and aerial and ground resources are engaged in structure protection.



This fire has already burned over 200… pic.twitter.com/DHE6pLQOrU May 18, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας) στη Σίμι Βάλεϊ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους. «Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.

DEVELOPING: #SandyFire engulfs 184 acres in Simi Valley, Los Angeles area with multiple structures on fire pic.twitter.com/kM6W6w5D4Z — Rapid Report (@RapidReport2025) May 18, 2026

Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.

Πηγή: skai.gr

