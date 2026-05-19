Πυρκαγιά «εξαπλώνεται γρήγορα» σε προάστιο του Λος Άντζελες, εντολή εκκένωσης - Δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα

Simi Valley - Los Angeles

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε προάστιο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, και «εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα», ωθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας) στη Σίμι Βάλεϊ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους. «Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.

Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.

TAGS: Λος Άντζελες Πυρκαγιά εκκένωση
