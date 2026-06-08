Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε θαλαμηγό που βρισκόταν στο αλιευτικό καταφύγιο της Αμφιλοχίας, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με το agriniopress, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, με την αρχική εστία να εντοπίζεται στο μηχανοστάσιο του σκάφους. Το πολυτελές γιοτ βρισκόταν ελλιμενισμένο στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Εικάζεται ότι αιτία της πυρκαγιάς είναι κάποιο βραχυκύκλωμα. Οι πυκνοί καπνοί που άρχισαν να βγαίνουν από το εσωτερικό του σκάφους έγιναν άμεσα αντιληπτοί από κατοίκους και περαστικούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην παραλιακή ζώνη της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αυτή την ώρα, πυροσβέστες με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό επιχειρούν στο εσωτερικό του σκάφους.

Κύριο μέλημα των δυνάμεων κατάσβεσης είναι ο περιορισμός της πυρκαγιάς πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς και η εφαρμογή μέτρων για την αποτροπή τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης.

Πηγή: skai.gr

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