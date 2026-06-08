Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν εξέφρασε την ανησυχία της για τη σύλληψη και την κράτηση γυναικών σε δυτική επαρχία της χώρας επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τις «ενδυματολογικές απαιτήσεις» και κάλεσε τις αρχές των Ταλιμπάν να μεταχειρίζονται ισότιμα τους ανθρώπους.

Η Αποστολή Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) δεν διευκρίνισε πόσες ακριβώς γυναίκες αφορά η εξέλιξη αυτή, αν και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι τουλάχιστον 21 γυναίκες και κορίτσια είχαν τεθεί υπό κράτηση στην επαρχία Χεράτ.

Οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

«Η UNAMA ανησυχεί για τις πολυάριθμες συλλήψεις και την κράτηση γυναικών στη Χεράτ….για τη φερόμενη ως μη συμμόρφωση με τις ενδυματολογικές απαιτήσεις, κάτι που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε η UNAMA σε ανάρτηση στο Χ αργά χθες.

«Θυμίζουμε στις ντε φάκτο αρχές ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία κίνησης και ότι όλοι οι άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, έχουν το δικαίωμα να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο», δήλωσε.

Οι καταγγελλόμενες συλλήψεις έρχονται σε συνέχεια οδηγίας των Ταλιμπάν που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα και που απαγορεύει στις γυναίκες να εμφανίζονται σε δημόσιους χώρους χωρίς αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως «σωστό χιτζάμπ», σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η οδηγία προειδοποίησε ότι οι γυναίκες που δεν συμμορφώνονται με τον ενδυματολογικό κώδικα --όπως αυτές που δείχνουν το πρόσωπό τους ή φορούν μέικ απ-- θα αντιμετωπίσουν τιμωρητικά μέτρα, σύμφωνα με τις αναφορές αυτές. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα την οδηγία αυτή.

Από τότε που κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει σαρωτικούς περιορισμούς στις γυναίκες και τα παιδιά στη χώρα, μεταξύ άλλων στην πρόσβαση στη μόρφωση, την απασχόληση και την άθληση, προκαλώντας ευρείες διεθνείς επικρίσεις.

Έκθεση της UNICEF που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο προειδοποίησε ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει πάνω από 25.000 δασκάλες και εργαζόμενες στις υγειονομικές υπηρεσίες έως το 2030 εάν παραμείνουν σε ισχύ οι περιορισμοί για τη μόρφωση των κοριτσιών και την απασχόληση των γυναικών.

Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία του ισλαμικού νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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