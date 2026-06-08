Στο «κόκκινο» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Πτωτικά ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την εβδομάδα, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και οι ανησυχίες για ενδεχόμενη «φούσκα» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, που οδήγησαν σε πτώση την αμερικανική αγορά την Παρασκευή, έχουν κόψει την όρεξη των επενδυτών για νέες τοποθετήσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων στο ξεκίνημα των συναλλαγών ενώ αυτήν την ώρα καταγράφει απώλειες 0,78% στις 617,78 μονάδες, με όλα τα επιμέρους χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλαδικούς δείκτες να κινούνται επίσης στο «κόκκινο».

Ο κλαδικός δείκτης της τεχνολογίας, εν μέσω των ανησυχιών για τις προοπτικές της AI, σημειώνει πτώση 2%, ενώ κόντρα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα κινείται ο κλάδος πετρελαίου και αερίου, ωθούμενος από την άνοδο των τιμών του αργού.

Λίγο μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει ο δείκτης Euro Stoxx 50, με τα «βαριά χαρτιά» της Ευρωζώνης, που κινείται στις 6.011 μονάδες, με πτώση 0,84%.

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX υποχωρεί σχεδόν 1% και κινείται στις 24.532 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 διολισθαίνει 0,79% χαμηλότερα, στις 8.153 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 χάνει 0,41% στις 10.325 μονάδες.

Στο κόκκινο κινούνται και τα χρηματιστήρια της ευρωπεριφέρειας, με τον δείκτη FTSE MIB, στο Μιλάνο, να υποχωρεί κατά 0,11% στις 49.836 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη, να χάνει 0,59% στις 18.236 μονάδες.

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Πηγή: skai.gr

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