Σχέδιο τρομοκρατικού χτυπήματος σε κρουαζιερόπλοιο φαίνεται πως απετράπη μετά τη σύλληψη ενός 37χρονου, παλαιστινιακής καταγωγής, στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς.

«Φέρεται να περίμενε υλικά τα οποία θα τον βοηθούσαν να εκτελέσει κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα στο άμεσο μέλλον», δήλωσε σήμερα (Κυριακή) στον ΣΚΑΙ, ο πρώην αντιπρόεδρος Αστυνομικών Αθήνας, Νίκος Ρήγας. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει πως ένας από τους πιθανούς στόχους ήταν ένα κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς πολίτες.

Την Τρίτη θα ερχόταν το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris Κρήτη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα ήταν ο στόχος.

Ο 37χρονος φέρεται να είναι στη χώρα ένα χρόνο και είχε λάβει άσυλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε σπίτι στα Πατήσια, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στην Κρήτη, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Το χρονικό της σύλληψης - Η ειδική εκπαίδευση - Τι υποστήριξε

Ο ίδιος συνελήφθη χθες στην Κρήτη, σε κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

H πληροφορία για τον 37χρονο ήρθε από την ΕΥΠ και τον παρακολουθούσαν εδώ και μία εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμαζόταν να κάνει παραγγελία για εκρηκτικά. Ο άνδρας φέρεται να το παραδέχτηκε, ωστόσο σημείωσε πως τώρα έκανε πίσω και μάλλον δεν θα το έκανε, όπως υποστήριξε.

Τι βρέθηκε στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες στην Κρήτη και την Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός. Ειδικότερα, σε έρευνα στην Αθήνα σε μέρος που έμενε παλιά, βρήκαν μια ζυγαριά και κάτι άλλα σύνεργα που ίσως είχε σχέση με την παραγγελία για τα εκρηκτικά.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αρχών για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η σύνδεση με την Κύπρο

Επιπλέον, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία των αρχών, ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Τα στοιχεία για τους συλληφθέντες στην Κύπρο

Οι έρευνες της Αστυνομίας της Κύπρου και συνεργαζόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την υπόθεση σύλληψης, πριν λίγες μέρες, τεσσάρων ατόμων από την Παλαιστίνη, που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία συνεχίζονται, όπως αναφέρει το Philenews, υπό άκρα μυστικότητα. Οι 4 συγκεκριμένοι ύποπτοι που έχουν συλληφθεί πιστεύεται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς, ως αντίποινα για όσα συνέβησαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπό κράτηση βρίσκονται 32χρονος και 38χρονος, που φαίνεται να συνδέθηκαν με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και 54χρονος και 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. Πληροφορίες του Philenews αναφέρουν πως οι δύο τελευταίοι, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, βρίσκονται στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις κυπριακές Αρχές, που ξεψαχνίζουν το παρελθόν και τις επαφές τους. Φαίνεται, μάλιστα, πως οι δύο έχουν εξασφαλίσει και κυπριακή υπηκοότητα. Μάλιστα, χθες έληγε το διάταγμα οκταήμερης κράτησής τους και αναμενόταν να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, θα ζητηθεί η ανανέωση του διατάγματος κράτησής τους.

Σήμερα, εξάλλου, σε ξεχωριστή διαδικασία, που επίσης θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, αναμένεται να ζητηθεί για δεύτερη φορά η ανανέωση της κράτησης των άλλων δύο Παλαιστινίων, που αντιμετωπίζουν αδικήματα τρομοκρατίας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Υπενθυμίζεται πως ο ένας από αυτούς φέρεται να παραδέχθηκε πως στόχος θα ήταν Ισραηλινοί, χωρίς, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει πού θα γίνονταν τα κτυπήματα.

Ο 32χρονος και ο 38χρονος, πάντως, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην υπόθεση και διερευνάται κατά πόσον συνεργάζονταν και με άλλα άτομα στην Κύπρο. Ο 32χρονος, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, έχει συνδεθεί τόσο με το σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη, όσο και με διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, στο οποίο διέμενε με την οικογένειά του. Στα δύο σπίτια εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής εκρηκτικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία. Πρόκειται για χημικά, που δεν αποκλείεται να προέρχονται από την κυπριακή αγορά. Με αυτά φαίνεται να έχει συνδεθεί και ο 38χρονος, που διέμενε παράνομα στην Κύπρο και εκτιμάται πως κατάφερε να εισέλθει στο έδαφος της Κύπρου από τα κατεχόμενα.

Η πρώτη μεγάλη ποσότητα των υλικών κατασκευής εκρηκτικών εντοπίστηκε στην κατοικία στην Ακτή του Κυβερνήτη την Πέμπτη 21 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε και δεύτερη μεγάλη ποσότητα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στις Καμάρες και το οποίο παρακολουθείτο. Όλα τα ανευρεθέντα έχουν αποσταλεί για εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις, που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με αρμόδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

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