Στην υπόθεση της χωροθέτησης της εισόδου του σταθμού «Ευαγγελισμός» της Γραμμής 4 του Μετρό αναφέρεται με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για «δικαίωση» του Δήμου Αθηναίων και υποστηρίζοντας ότι το πάρκο Ριζάρη «μπορεί να σωθεί».

Όπως επισημαίνει, το μπλόκο στη μελέτη χωροθέτησης της εισόδου και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων αποτελεί αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του Δήμου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τον σχεδιασμό.

«Η προτεινόμενη χωροθέτηση στο Πάρκο Ριζάρη που θα οδηγούσε σε κατάληψη της οδού Ριζάρη με την πρόκληση ενός μονίμου κυκλοφοριακού χάους στην περιοχή, αλλά και την καταστροφή δεκάδων αιωνόβιων δέντρων είναι λάθος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Ο κ. Δούκας σημειώνει ότι ο Δήμος Αθηναίων κατέθεσε ένσταση, εισηγήθηκε αρνητική γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο, ζήτησε εναλλακτικές λύσεις και επέμεινε στην εφαρμογή της απόφασης του Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος επέστρεψε τη μελέτη στην «Ελληνικό Μετρό», ζητώντας τη βέλτιστη χωροθέτηση της εισόδου του σταθμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και τον περιορισμό των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογραμμίζει ότι το Μετρό αποτελεί ένα αναγκαίο και φιλοπεριβαλλοντικό έργο για την πόλη, ωστόσο τονίζει ότι δεν πρέπει να υλοποιείται εις βάρος του δημόσιου χώρου και του πρασίνου.

«Δεν θα δεχτούμε όμως να γίνει σε βάρος του δημόσιου χώρου, του πρασίνου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

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