Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλν Τραμπ (Donald Trump) συναντήθηκε με κορυφαία μέλη της ομάδας εθνικής ασφαλείας του το Σάββατο για να συζητήσουν την πορεία προς τα εμπρός στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε στο CNN μια πηγή που γνωρίζει τη συνάντηση. Είχε προηγηθεί η απειλή του στην Τεχεράνη πως είναι «καλύτερα να κινηθεί ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς».

Σε νέες αναρτήσεις του στο Truth Social ο Τραμπ καταδεικνύει ότι δεν ακούει πλέον τα αιτήματα του Πακιστάν. Το Ιράν έχει μόνο λίγες ώρες να δεχθεί το τελεσίγραφό του, στην αντίθετη περίπτωση απειλεί ότι θα πατήσει «το κόκκινο κουμπί». Στην AI εικόνα, με τίτλο «Διαστημική Ισχύς» εμφανίζεται και μια πυρηνική έκρηξη.



«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και καλά θα κάνουν να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ! Πρόεδρος DJT», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.



Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ παρευρέθηκαν όλοι στη συνάντηση στο γκολφ κλαμπ του προέδρου στη Βιρτζίνια, ανέφερε πηγή στο CNN.



Ο Τραμπ γίνεται ολοένα και πιο ανυπόμονος με τον τρόπο που η Τεχεράνη χειρίζεται τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις και παραμένει απογοητευμένος με το παρατεταμένο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και τον αντίκτυπό του στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.



Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί ξανά με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του σχετικά με τον πόλεμο στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ανέφερε η πηγή.

Από πλευράς του ο Ιραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, επιβεβαίωσε το γραφείο του Νετανιάχου στους Times of Israel.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πιθανότητα ανανέωσης του πολέμου με το Ιράν, καθώς και το πρόσφατο ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με κορυφαίους υπουργούς και αξιωματούχους για μια συζήτηση για την ασφάλεια στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.