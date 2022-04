Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μελετά το τρέχον διάστημα το ενδεχόμενο να στείλει κάποιο από τα κορυφαία στελέχη της σε επίσημη επίσκεψη στο Κίεβο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για τη συζήτηση αυτή που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Πιθανόν θα πρόκειται είτε για τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ή για τον υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν, σύμφωνα με την πηγή. Θεωρείται μάλλον απίθανο να ταξιδέψει στην ουκρανική πρωτεύουσα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση, σύμφωνα με την πηγή του Ρόιτερς. Στο σχέδιο αναφέρθηκε πρώτος ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico.

Ανταποκριτής BBC: Το Κρεμλίνο διέταξε να καθαρίσουν οι δρόμοι από τους νεκρούς για να γίνει παρέλαση στις 9 Μαΐου στη Μαριούπολη

Την εντολή να καθαρίσουν τα πτώματα από τους δρόμους της Μαριούπολης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρέλαση της 9ης Μαΐου έδωσε στα ρωσικά στρατεύματα το Κρεμλίνο, σύμφωνα με όσα υπόστηρίζει σε ανάρτησή του στα social media ο ανταποκριτής του BBC στην Ουκρανία Τομ Μπάτεμαν.

Ο δημοσιογράφος επικαλείται ως πηγή του τον Πέτρο Αντριστσένκο, ο οποίος παρουσιάζεται ως συνεργάτης του δημάρχου της Μαριούπολης.

Russian troops appointed a puppet leader in parts of #Mariupol under their control says mayor’s aide Petro Andryushchenko. Says they’ve told the official “to clear a part of the city's central district of rubble and dead bodies to ensure that a parade can be held on 9 May".