Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Πέντε νεκροί, 14 τραυματίες στην περιφέρεια της Ζαπορίζια από ρωσική επίθεση - Διακοπή ηλεκτροδότησης στην Οδησσό

Οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακή υποδομή στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσαν διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περισσότερους από 1.000 νοικοκυριά

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Οδησσός

Ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους ενώ 14 τραυματίσθηκαν στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε πως η Ρωσία επιτέθηκε στην περιφέρειά του με αεροπορικά πλήγματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, κτίρια κατοικιών και οχήματα.

Εξάλλου ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακή υποδομή στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσαν διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περισσότερους από 1.000 πελάτες της ηλεκτρικής εταιρείας, ανακοίνωσε επίσης σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Ζαπορίζια Οδησσός Πόλεμος στην Ουκρανία ανθρωπιστική κρίση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark

Απόρρητο