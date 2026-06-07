Εορτολόγιο 7 Ιουνίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων

Σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου το εορτολόγιο είναι από τα πιο πλούσια της χρονιάς, με δεκάδες γνωστά και ιδιαίτερα ονόματα να έχουν την τιμητική τους.
Η ημέρα των Αγίων Πάντων συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς πολλοί αναζητούν ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Ιουνίου
Σήμερα γιορτάζουν οι:
- Ζηναΐς, Ζηναΐδα
- Παναγής, Πανάγος
- Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα*
- Αγαμέμνονας, Αγαμέμνων
- Αγησίλαος
- Αγόρω, Αγορίτσα, Ρίτα
- Αίολος
- Άλκηστις
- Αλκμήνη
- Ανδρομέδα
- Αντιόπη
- Αριστομένης
- Αρθούρος
- Βελισάριος
- Βενέτιος, Βενετία
- Βενιζέλος
- Βιολέτα
- Βρασίδας
- Διαγόρας
- Δίκαιος
- Εβελίνα, Έβελιν
- Έκτορας*
- Ελβίρα
- Εριφύλη
- Ερρίκος, Έρικ*
- Ερωτόκριτος
- Ευαγόρας
- Ευριπίδης
- Ευρυδίκη
- Φαίδων, Φαίδωνας
- Φειδίας
- Φραγκίσκος, Φρατζέσκα
- Γιασεμή, Γιασμίνα
- Γιολάντα
- Γλαύκος
- Ηλέκτρα
- Ιοκάστη
- Ισαβέλα
- Καλομοίρα
- Καλυψώ
- Κανέλος, Κανέλα, Νέλλη
- Κασσάνδρα*
- Κίμων, Κίμωνας
- Κίρκη
- Κλάρα
- Κλεάνθης, Κλεάνθη
- Κλέαρχος
- Κλεομένης
- Κομνηνός
- Κρίτων, Κρίτωνας
- Κυβέλη
- Λαέρτης
- Λογοθέτης
- Λυκούργος
- Λύσανδρος
- Μανταλένα
- Μάνθος, Μανθούλα
- Μίνωας
- Μιράντα
- Μιρέλα
- Μυρτώ
- Ναυσικά
- Νεοκλής
- Νεοπτόλεμος
- Νιόβη
- Οφηλία
- Ορφέας
- Όθων, Όθωνας
- Παγώνα
- Πανωραία*
- Περίανδρος
- Πραξιτέλης
- Πυθαγόρας
- Ροδοθέα
- Τερέζα
- Τερψιθέα
- Θέλξη
- Θρασύβουλος, Θράσος
- Τιμολέων
- Άγις
- Αίσωπος
- Αλβέρτος
- Αλκίνοος
- Αμφιτρίτη
- Αναξίμανδρος
- Ανδροκλής
- Αρετή, Αρετούσα*
- Εριέττα, Έρη
- Έρρικα
- Γοργίας
- Ήρα
- Ηρώ
- Ιόλη
- Ιπποκράτης
- Κάρολος, Καρολίνα
- Μαλβίνα
- Μέλισσα, Μελίσσα
- Ναπολέων, Ναπολέωντας
- Σεμίνα
- Οδέττη
- Ζώτος
- Αλφρέδος
- Αρμονία
- Ηώ
- Ήβη
- Ινώ
- Κλαίρη
- Λάνα
- Λάρα
- Λίλα
- Λίλιαν
- Μαρίσσα
- Κυρήνη
- Μηλινόη
- Νία
- Ρέα
- Υβόννη
- Βεατρίκη
- Άρια, Άρυα
- Καλλίμαχος
- Κρατερός
- Πολυκράτης
- Πούλια
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:
- Την Κυριακή των Αγίων Πάντων
- Την Αγία Ζηναΐδα τη θαυματουργό
- Τον Άγιο Παναγή εκ Κεφαλληνίας
- Την Οσία Σεβαστιανή τη θαυματουργό
- Κυριακή των Αγίων Πάντων
Πηγή: skai.gr
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