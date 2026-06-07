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Εορτολόγιο 7 Ιουνίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους - Αναλυτικά τα ονόματα

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Σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου το εορτολόγιο είναι από τα πιο πλούσια της χρονιάς, με δεκάδες γνωστά και ιδιαίτερα ονόματα να έχουν την τιμητική τους.

Η ημέρα των Αγίων Πάντων συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς πολλοί αναζητούν ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Ιουνίου

Σήμερα γιορτάζουν οι:

  • Ζηναΐς, Ζηναΐδα
  • Παναγής, Πανάγος
  • Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα*
  • Αγαμέμνονας, Αγαμέμνων
  • Αγησίλαος
  • Αγόρω, Αγορίτσα, Ρίτα
  • Αίολος
  • Άλκηστις
  • Αλκμήνη
  • Ανδρομέδα
  • Αντιόπη
  • Αριστομένης
  • Αρθούρος
  • Βελισάριος
  • Βενέτιος, Βενετία
  • Βενιζέλος
  • Βιολέτα
  • Βρασίδας
  • Διαγόρας
  • Δίκαιος
  • Εβελίνα, Έβελιν
  • Έκτορας*
  • Ελβίρα
  • Εριφύλη
  • Ερρίκος, Έρικ*
  • Ερωτόκριτος
  • Ευαγόρας
  • Ευριπίδης
  • Ευρυδίκη
  • Φαίδων, Φαίδωνας
  • Φειδίας
  • Φραγκίσκος, Φρατζέσκα
  • Γιασεμή, Γιασμίνα
  • Γιολάντα
  • Γλαύκος
  • Ηλέκτρα
  • Ιοκάστη
  • Ισαβέλα
  • Καλομοίρα
  • Καλυψώ
  • Κανέλος, Κανέλα, Νέλλη
  • Κασσάνδρα*
  • Κίμων, Κίμωνας
  • Κίρκη
  • Κλάρα
  • Κλεάνθης, Κλεάνθη
  • Κλέαρχος
  • Κλεομένης
  • Κομνηνός
  • Κρίτων, Κρίτωνας
  • Κυβέλη
  • Λαέρτης
  • Λογοθέτης
  • Λυκούργος
  • Λύσανδρος
  • Μανταλένα
  • Μάνθος, Μανθούλα
  • Μίνωας
  • Μιράντα
  • Μιρέλα
  • Μυρτώ
  • Ναυσικά
  • Νεοκλής
  • Νεοπτόλεμος
  • Νιόβη
  • Οφηλία
  • Ορφέας
  • Όθων, Όθωνας
  • Παγώνα
  • Πανωραία*
  • Περίανδρος
  • Πραξιτέλης
  • Πυθαγόρας
  • Ροδοθέα
  • Τερέζα
  • Τερψιθέα
  • Θέλξη
  • Θρασύβουλος, Θράσος
  • Τιμολέων
  • Άγις
  • Αίσωπος
  • Αλβέρτος
  • Αλκίνοος
  • Αμφιτρίτη
  • Αναξίμανδρος
  • Ανδροκλής
  • Αρετή, Αρετούσα*
  • Εριέττα, Έρη
  • Έρρικα
  • Γοργίας
  • Ήρα
  • Ηρώ
  • Ιόλη
  • Ιπποκράτης
  • Κάρολος, Καρολίνα
  • Μαλβίνα
  • Μέλισσα, Μελίσσα
  • Ναπολέων, Ναπολέωντας
  • Σεμίνα
  • Οδέττη
  • Ζώτος
  • Αλφρέδος
  • Αρμονία
  • Ηώ
  • Ήβη
  • Ινώ
  • Κλαίρη
  • Λάνα
  • Λάρα
  • Λίλα
  • Λίλιαν
  • Μαρίσσα
  • Κυρήνη
  • Μηλινόη
  • Νία
  • Ρέα
  • Υβόννη
  • Βεατρίκη
  • Άρια, Άρυα
  • Καλλίμαχος
  • Κρατερός
  • Πολυκράτης
  • Πούλια

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

  • Την Κυριακή των Αγίων Πάντων
  • Την Αγία Ζηναΐδα τη θαυματουργό
  • Τον Άγιο Παναγή εκ Κεφαλληνίας
  • Την Οσία Σεβαστιανή τη θαυματουργό
  • Κυριακή των Αγίων Πάντων 
Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα
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