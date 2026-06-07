Εορτολόγιο 7 Ιουνίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων

Σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου το εορτολόγιο είναι από τα πιο πλούσια της χρονιάς, με δεκάδες γνωστά και ιδιαίτερα ονόματα να έχουν την τιμητική τους.

Η ημέρα των Αγίων Πάντων συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς πολλοί αναζητούν ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Ιουνίου

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Ζηναΐς, Ζηναΐδα

Παναγής, Πανάγος

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα*

Αγαμέμνονας, Αγαμέμνων

Αγησίλαος

Αγόρω, Αγορίτσα, Ρίτα

Αίολος

Άλκηστις

Αλκμήνη

Ανδρομέδα

Αντιόπη

Αριστομένης

Αρθούρος

Βελισάριος

Βενέτιος, Βενετία

Βενιζέλος

Βιολέτα

Βρασίδας

Διαγόρας

Δίκαιος

Εβελίνα, Έβελιν

Έκτορας*

Ελβίρα

Εριφύλη

Ερρίκος, Έρικ*

Ερωτόκριτος

Ευαγόρας

Ευριπίδης

Ευρυδίκη

Φαίδων, Φαίδωνας

Φειδίας

Φραγκίσκος, Φρατζέσκα

Γιασεμή, Γιασμίνα

Γιολάντα

Γλαύκος

Ηλέκτρα

Ιοκάστη

Ισαβέλα

Καλομοίρα

Καλυψώ

Κανέλος, Κανέλα, Νέλλη

Κασσάνδρα*

Κίμων, Κίμωνας

Κίρκη

Κλάρα

Κλεάνθης, Κλεάνθη

Κλέαρχος

Κλεομένης

Κομνηνός

Κρίτων, Κρίτωνας

Κυβέλη

Λαέρτης

Λογοθέτης

Λυκούργος

Λύσανδρος

Μανταλένα

Μάνθος, Μανθούλα

Μίνωας

Μιράντα

Μιρέλα

Μυρτώ

Ναυσικά

Νεοκλής

Νεοπτόλεμος

Νιόβη

Οφηλία

Ορφέας

Όθων, Όθωνας

Παγώνα

Πανωραία*

Περίανδρος

Πραξιτέλης

Πυθαγόρας

Ροδοθέα

Τερέζα

Τερψιθέα

Θέλξη

Θρασύβουλος, Θράσος

Τιμολέων

Άγις

Αίσωπος

Αλβέρτος

Αλκίνοος

Αμφιτρίτη

Αναξίμανδρος

Ανδροκλής

Αρετή, Αρετούσα*

Εριέττα, Έρη

Έρρικα

Γοργίας

Ήρα

Ηρώ

Ιόλη

Ιπποκράτης

Κάρολος, Καρολίνα

Μαλβίνα

Μέλισσα, Μελίσσα

Ναπολέων, Ναπολέωντας

Σεμίνα

Οδέττη

Ζώτος

Αλφρέδος

Αρμονία

Ηώ

Ήβη

Ινώ

Κλαίρη

Λάνα

Λάρα

Λίλα

Λίλιαν

Μαρίσσα

Κυρήνη

Μηλινόη

Νία

Ρέα

Υβόννη

Βεατρίκη

Άρια, Άρυα

Καλλίμαχος

Κρατερός

Πολυκράτης

Πούλια

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Την Κυριακή των Αγίων Πάντων

Την Αγία Ζηναΐδα τη θαυματουργό

Τον Άγιο Παναγή εκ Κεφαλληνίας

Την Οσία Σεβαστιανή τη θαυματουργό

Κυριακή των Αγίων Πάντων

Πηγή: skai.gr

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