Με drone επιχείρησαν να περάσουν ναρκωτικά στις φυλακές της Αγιάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, χτες, Σάββατο εθεάθη πάνω από το φυλακές ένα drone, από το οποίο κρεμόταν ένα σκοινί με σακουλάκι, το οποίο περιείχε λάμες για απόδραση, ναρκωτικά και άλλα αντικείμενα.

Το drone καταρρίφθηκε από τις αρχές, ενώ οι έρευνες για την προέλευσή του είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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