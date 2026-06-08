Από τη στρατηγική Τραμπ απέναντι στο Ιράν μέχρι τα διλήμματα του Ιράκ και του Ιρακινού Κουρδιστάν ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, οι ομιλητές στο πλαίσιο του Delphi Forum Slemani, περιέγραψαν μια Μέση Ανατολή που αναζητά σταθερότητα σε ένα ολοένα πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Peter Galbraith, πρώην Αναπληρωτής Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, ο οποίος άσκησε ιδιαίτερα σκληρή κριτική στη διοίκηση Τραμπ και στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ουάσιγκτον. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ο Τραμπ δεν είναι φυσιολογικός», ενώ υποστήριξε ότι η ασυνέπεια και η απουσία σαφούς στρατηγικού στόχου δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τόσο στους συμμάχους των ΗΠΑ όσο και στους αντιπάλους τους. Αναφερόμενος στην πολιτική έναντι του Ιράν, διερωτήθηκε «ποιος είναι τελικά ο πραγματικός στόχος της αμερικανικής στρατηγικής», σημειώνοντας ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί επιτυχής διαπραγμάτευση ή στρατιωτική στρατηγική «όταν δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός του επιδιωκόμενου αποτελέσματος». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «ο αυτοκράτορας είναι γυμνός», προειδοποιώντας ότι οι εξελίξεις δεν αφορούν μόνο ένα πρόσωπο αλλά και τις αδυναμίες των ίδιων των αμερικανικών θεσμών.

Στρέφοντας τη συζήτηση στην οπτική του Ιράκ και του Ιρακινού Κουρδιστάν, ο Daban Shadala, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Σχέσεων της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν, περιέγραψε τη σύνθετη γεωπολιτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Όπως ανέφερε, το Ιρακινό Κουρδιστάν βρίσκεται ανάμεσα σε δύο καθοριστικούς παράγοντες ισχύος: το Ιράν, με το οποίο διατηρεί ιστορικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς και τις ΗΠΑ, οι οποίες επί δύο δεκαετίες αποτελούν βασικό παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον χρειάζεται ένα πιο συνεκτικό και μακροπρόθεσμο σχέδιο για το Ιράκ, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη δημοκρατία, στην κοινωνία των πολιτών και στις σχέσεις με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Όπως σημείωσε, «το Ιράν πέτυχε να διατηρήσει την επιρροή του επειδή οικοδόμησε δεσμούς με διαφορετικές κοινότητες και θεσμούς της ιρακινής κοινωνίας, ενώ οι ΗΠΑ επικεντρώθηκαν κυρίως στην πολιτική ηγεσία».

Από την πλευρά του, ο Bilal Wahab, Πρόεδρος του American University of Iraq in Slemani, εστίασε στις προκλήσεις προσαρμογής που αντιμετωπίζουν μικρότερες χώρες σε ένα περιβάλλον όπου οι μεγάλες δυνάμεις συγκρούονται ολοένα και συχνότερα. Χρησιμοποιώντας μια γνωστή παροιμία, σημείωσε ότι «όταν παλεύουν οι ελέφαντες, το γρασίδι υποφέρει», υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χώρες όπως το Ιράκ όταν βρίσκονται στο επίκεντρο ευρύτερων γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Επισήμανε ότι «η αμερικανική πολιτική αντιμετωπίζει συχνά το Ιράκ μέσα από το πρίσμα της αντιπαράθεσης με το Ιράν, γεγονός που περιορίζει την κατανόηση των σύνθετων πολιτικών και κοινωνικών πραγματικοτήτων της χώρας». Όπως ανέφερε, «για μια συναλλακτική διοίκηση που δεν της αρέσουν οι αποχρώσεις, το βασικό ερώτημα είναι πώς προσαρμόζεσαι», τονίζοντας ότι οι τοπικοί παράγοντες καλούνται διαρκώς να ισορροπούν ανάμεσα σε αντικρουόμενα συμφέροντα και στρατηγικές επιδιώξεις.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Φάνης Παπαθανασίου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ.

Πηγή: skai.gr

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