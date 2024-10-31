Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μπορεί ο νόμος για την απονομή συντάξεων σε ασφαλισμένους με χρέη στον ΕΦΚΑ να έχει ψηφιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλη αυτήν την περίοδο των 10 μηνών δίνονταν συντάξεις. Αρχικά χρειάστηκαν 5 μήνες για να υπογραφεί η απαραίτητη υπουργική απόφαση που αποσαφηνίζει τις λεπτομέρειες της ρύθμισης και από τότε ο ΕΦΚΑ προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα διαλειτουργικότητας με τις τράπεζες. Κάτι που έγινε πριν από λίγες ημέρες οπότε και ανοίγει πλέον ο δρόμος για την απονομή τέτοιων συντάξεων στις περίπου 20.000 ελεύθερων επαγγελματιών κι αγροτών με χρέη 20.000€-30.000€ και 6.000€ έως 10.000€ αντίστοιχα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr έχουν υποβληθεί έως τώρα περί τις 3.500 αιτήσεις και από αυτές έχουν απονεμηθεί 350 συντάξεις περίπου, η πληρωμή των οποίων θα γίνει τον Νοέμβριο. Αυτό το ποσοστό του μόλις 10% επιτυχίας των αιτήσεων έχει να κάνει με τις 2 βασικές δικλείδες που προβλέπει ο νόμος:

-Ο υποψήφιος συνταξιούχος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης

-Να μην έχει καταθέσεις που υπερβαίνουν τις 12.000€ (6.000€ για τους αγρότες)



Όπως πρώτοι είχαμε γράψει εδώ στο skai.gr, δεν δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα αλλά προκρίθηκε μια αυτοτελής ηλεκτρονική υπηρεσία η οποία θα ενταχθεί στην διαδικασία αίτησης συνταξιοδότησης των μη μισθωτών. Ο ενδιαφερόμενος δηλαδή μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης, θα υποβάλλει και αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.



Η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ρύθμισης σημαίνει αυτόματα και συναίνεση στην άρση του τραπεζικού απορρήτου κι άρα στην έγκριση προς τις τράπεζες να χορηγήσουν στον ΕΦΚΑ τα έγγραφα που απαιτούνται και αφορούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, το είδος τους και σε ποιες τράπεζες τηρούνται.



Εντός 10ημέρου, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα μπορούν να διακριβώσουν αν και πόσες καταθέσεις υπάρχουν και να γίνει κατανοητό αν πρόκειται για στρατηγικό κακοπληρωτή ή ασφαλισμένο ο οποίος κάποια στιγμή επλήγη από κάποια κακοτυχία με αποτέλεσμα την διόγκωση των χρεών του.

Θα ελέγχεται ακόμη αν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας ή τα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης.



Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, εφόσον η αίτηση του οφειλέτη εγκριθεί θα λαμβάνει αρχικά το 40% της σύνταξης του. Το υπόλοιπο 60% θα παρακρατείται για την αποπληρωμή του τμήματος των χρεών που ξεπερνούν τις 20.000€ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις 6.000€ για τους αγρότες. Το μηνιαίο ποσό παρακράτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 333€ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και από 100€ για τους αγρότες.



Μόλις οι οφειλές υποχωρήσουν κάτω από τα 2 αυτά όρια, τότε το χρέος που απομένει ρυθμίζεται σε 60 μηνιαίες δόσεις και το ποσό για την εξυπηρέτηση της ρύθμισης παρακρατείται από τη σύνταξη.



Στις περιπτώσεις που η οφειλή ξεπερνά τις 30.000€ ( ή τις 10.000€ για τους αγρότες) τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής προς τον ασφαλισμένο να εξοφλήσει εντός διμήνου από την κοινοποίηση, το υπερβάλλον ποσό ώστε να υπαχθεί στη συνέχεια στις διατάξεις της ρύθμισης. Αν το δίμηνο παρέλθει χωρίς εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού , τότε η αίτηση – παρότι πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις – απορρίπτεται.

