Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ιδιαίτερου συμβολισμού για την εσωκομματική κατάσταση στη ΝΔ αλλά και για τα μηνύματα που θα επιλέξει να στείλει η ηγετική τριανδρία της γαλάζιας παράταξης, κύριοι Μητσοτάκης, Σαμαράς και Καραμανλής, αναμένεται να είναι η σημερινή συνάντησή τους κατά την εκδήλωση του Ινστιτούτου «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνει το Ίδρυμα με θέμα «1974-2024: 50 χρόνια από τη μετάβαση στη Δημοκρατία - Η Δημοκρατία στην εποχή μας».

Η αμηχανία των προηγούμενων ημερών, ειδικά στις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τη νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά, αλλά και η «απόσταση» που δημιουργήθηκε μετά των δύο πρώην πρωθυπουργών με τον νυν, μετά τις ευρωεκλογές, οδήγησε στη σκέψη πολλών ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε να απέχει από τη σημερινή εκδήλωση. Κάτι όμως που δεν επέλεξε ο ίδιος και τελικά θα παραβρεθεί, μετά και από το προσωπικό τηλεφώνημα που του έκανε – σύμφωνα με πληροφορίες- ο πρόεδρος του Ιδρύματος και αδερφός του ιδρυτή της ΝΔ, Αχιλλέας Καραμανλής, ενώ το ίδιο θα πράξουν και οι προκάτοχοί του.

Μία συνεύρευση που θα μαγνητίσει το ενδιαφέρον των παραβρισκόμενων αλλά και των φίλων της ΝΔ ,καθώς αναμένεται να αποτυπώσει και «on camera» το κλίμα στα ηγετικά κλιμάκια του κόμματος. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως η συζήτηση των εσωκομματικών της ΝΔ δεν έχει ενδιαφέρον για τους ψηφοφόρους της αλλά και για όσους παρακολουθούν την πολιτική της, αφού εκείνο που περιμένουν οι πολίτες είναι έργο και αποτελεσματικότητα. « Η ΝΔ έχει την πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα που έχει ποτέ, ειδικά για κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας» υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του Μεγάρου Μαξίμου πως «προφανώς υπάρχουν και άλλες απόψεις και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να ακούγονται», αν και στην Ηρώδου του Αττικού διαχωρίζουν τη στάση και τις ενστάσεις του Αντώνη Σαμαρά, από αυτές του Κώστα Καραμανλή.

Η σημερινή συνάντηση των τριών αρχηγών της ΝΔ, υπό τη στέγη του Ιδρύματος Καραμανλή, θα είναι η πρώτη μετά από ένα μεγάλο διάστημα, το οποίο χαρακτηρίστηκε από διαφοροποιήσεις στις απόψεις και σε κάποιες από τις ακολουθούμενες πολιτικές της παρούσας κυβέρνησης, ενώ ενδέχεται να ακολουθήσουν και νέες συναντήσεις. Αύριο το απόγευμα (1 Νοεμβρίου, 19.30) οι κύριοι Μητσοτάκης και Σαμαράς, έχουν προσκληθεί στα εγκαίνια του «Σπιτιού του Ελύτη» στην Πλάκα ενώ το Σάββατο και οι τρεις αρχηγοί της ΝΔ, έχουν προσκληθεί στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την της ΟΝΝΕΔ στο Ωδείο Αθηνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, θα είναι και ομιλητής στην εν λόγω εκδήλωση, ενώ οι κύριοι Καραμανλής και Σαμαράς δεν έχουν απαντήσει αν θα παραστούν. Εξάλλου, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν είχαν παραστεί ούτε στο street party που είχε διοργανώσει η ΝΔ στη Ρηγίλλης για τα 50 χρόνια της παράταξης, μεγιστοποιώντας τις αποστάσεις τους από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, προκαλώντας ένα νέο γύρο εσωστρέφειας στο κόμμα της Πειραιώς.

Πέραν του πεδίου των συμβολισμών και των εντυπώσεων, εσωκομματικό πολιτικό «κρας τεστ» για τη ΝΔ και την κυβέρνηση αναμένεται να είναι – ως είθισται για κάθε κυβέρνηση – η ψήφιση του προϋπολογισμού. Και μπορεί να θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι δεν αναμένεται καμία αρνητική ψήφος από τα έδρανα της ΝΔ, ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση που θα τηρήσουν και η κριτική που τυχόν ασκήσουν στην κυβερνητική πολιτική, βουλευτές του κόμματος οι οποίοι ήδη από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου και μετά έχουν εγείρει σειρά ζητημάτων για τα οποία ζητούν επίλυση ή αλλαγή πολιτικής. Σε ότι αφορά δε, το κλίμα που φημολογείται για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά, κυβερνητικές πηγές το διαψεύδουν, υπενθυμίζοντας πως είναι «ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της παράταξης, στηρίζει την κυβέρνηση και η ΝΔ παρά την όποια συζήτηση μπορεί να δημιουργείται» και υπογραμμίζουν πως η ΝΔ παρά τα όποια ζητήματα τίθενται μεμονωμένα, είναι πιο ενωμένη από ποτέ.

Σε ότι αφορά τη στάση του Κώστα Καραμανλή, οι προθέσεις του έναντι της κυβέρνησης αναμένεται να αποτυπωθούν με περισσότερη σαφήνεια, εντός του επόμενου διαστήματος καθώς έχει προγραμματισμένες ομιλίες σε εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κάρπαθο, όπου δεν αποκλείεται να αποσαφηνίσει ή να επαναπροσδιορίσει τη στάση του έναντι του Μεγάρου Μαξίμου.

