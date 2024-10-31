Όλοι πλέον θέλουν να γίνουν influencers;

«Όποια πέτρα και αν σηκώσεις» από κάτω βρίσκεται ένας influencer. Περίπου 200 αστέρες των social media παρακολούθησαν το Δημοκρατικό Εθνικό Συνέδριο τον Αύγουστο, όπου διασκέδασαν σε πολυτελή πάρτι και σε κρουαζιέρες. Μερικοί έφτασαν να συνομιλήσουν με την Kamala Harris. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει, επίσης, συνεντεύξεις σε influencer bros, όπως τον Logan Paul και τον Theo Von σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους ακολούθους τους να τον ψηφίσουν.

Το «influencer marketing» είναι πλέον δεδομένο για τις μεγάλες εταιρείες

Οι πολιτικοί δεν είναι οι μόνοι που έχουν εντοπίσει την ολοένα και αυξανόμενη επιρροή των σταρ των social media. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι αμερικανικές εταιρείες έχουν σχεδόν τριπλασιάσει το ποσό των εξόδων για λόγους marketing, που διαθέτουν ετησίως στους influencers. Σύμφωνα με το eMarketer, μια εταιρεία ερευνών, το ποσό αυξήθηκε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το λεγόμενο «influencer marketing», είναι κομμάτι κάθε μεγάλης εταιρείας που σέβεται τον εαυτό της στη σύγχρονη εποχή, ανέφερε ο Mark Read, επικεφαλής της WPP, που έχει διαφημιστικά πρακτορεία, όπως το Ogilvy και το Mindshare. Η Walmart, γίγαντας λιανικής, έχει συνεργαστεί με τους αστέρες του TikTok Charli και Dixie D'Amelio. Η Louis Vuitton, μάρκα πολυτελείας, έχει κάνει καμπάνιες με την Emma Chamberlain, μια YouTuber.

Η Goldman Sachs, εκτιμά ότι από πέρυσι υπήρχαν περισσότεροι από 50 εκατομμύρια influencers παγκοσμίως, από fashionistas στο Instagram και κωμικούς στο TikTok μέχρι gamers στο YouTube. Υπολογίζει ότι η κατάταξή τους διογκώνεται μεταξύ 10% και 20% ετησίως. Ορισμένοι influencers βλέπουν τη δουλειά ως χόμπι. Άλλοι φιλοδοξούν να το κάνουν επάγγελμά τους, παρασυρμένοι από ιστορίες σούπερ σταρ που βγάζουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για μια ανάρτηση και εκμεταλλεύονται τους πάμπολλλους οπαδούς τους για να λανσάρουν τις δικές τους επωνυμίες. Το 57% των Gen Zs στην Αμερική θα ήθελε να είναι influencer στα social media, σύμφωνα με τη Morning Consult, έναν ερευνητή. Το 53% το περιγράφει ως «αξιόπιστη επιλογή καριέρας».

Έχοντας τη δυνατότητα πάρα πολλών επιλογών, τα brands έχουν στρέψει την προσοχή τους σε influencers που δημιουργούν περιεχόμενο για πιο στενό κοινό, όπως αυτοί που δίνουν συμβουλές μόδας σε άτομα άνω των 60 χρονών. Έτσι, οι εταιρείες προσελκύουν περισσότερο στοχευμένα καταναλωτές. Για τις εταιρείες η οικονομία των influencers είναι πιο ελκυστική από ποτέ. Ωστόσο, αυτοί που ονειρεύεται να βγάζουν τα προς το ζην και να επαγγέλλονται influencers πρέπει να προετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν πολλές απογοητεύσεις.

Τα 3/4 των Gen Zs βασίζονται σε influencers για το τι θα αγοράσουν

Οι influencers —ή «δημιουργοί περιεχομένου», όπως πολλοί προτιμούν να αποκαλούνται— έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές ψωνίζουν. Σύμφωνα με έρευνα του Northwestern University και της ltk, μιας πλατφόρμας που συνδέει τους influencers με brands, σχεδόν τα 3/4 των Gen Zs στην Αμερική βασίζονται σε influencers για να τους βοηθήσουν να επιλέξουν ποια προϊόντα θα αγοράσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με το 1/3 των ανθρώπων που είναι boomers (γεννημένοι το 1964 και νωρίτερα) ή μεγαλύτερης ηλικίας.

Εν τω μεταξύ, οι influencers που έγιναν διάσημοι στα social media έχουν γίνει πλέον μοντέλα, ηθοποιοί και επιχειρηματίες. Η Cloudy Zakrocki, η οποία έκανε τη μετάβαση από δημοσιογράφος μόδας σε influencer σχεδόν πριν από μια δεκαετία, λέει ότι οι σταρ των social media συνήθιζαν να λαμβάνουν ένα δωρεάν ζευγάρι παπούτσια ή μια πρόσκληση για μια αποκλειστική εκδήλωση. Τίποτα άλλο.

Ο Khaby Lame, ένας κωμικός με περισσότερους ακόλουθους από οποιονδήποτε άλλο στο TikTok, έχει συνεργαστεί με την Boss, μια μάρκα ρούχων, για μια collection. Οι fashion influencers όπως η Jeanne Damas και η Aimee Song έχουν λανσάρει τις δικές τους σειρές ρούχων. Τα τελευταία χρόνια οι influencers πρωταγωνίστησαν στις διαφημίσεις του Super Bowl μαζί με τα δικαιώματα του Χόλιγουντ και τους κορυφαίους αστέρες της ποπ στα chart. Οι μεγαλύτεροι πλέον προσλαμβάνουν προσωπικό για να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν εντυπωσιακές αναρτήσεις, ενώ πρακτορεία και άλλοι μεσάζοντες τους βοηθούν να προσελκύσουν και να διαχειριστούν τις brand deals.

Ωστόσο, ακόμη και όταν οι αστέρες των social media γίνονται πολύ πιο διάσημοι, το να παραμένουν «επίκαιροι» είναι δύσκολο. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 2021, το ποσό των δαπανών για το influencer marketing στην Αμερική που λάμβαναν δημιουργοί περιεχομένου με περισσότερους από 100.000 ακόλουθους έχει μειωθεί από 47% σε 30%. Αντίθετα, το ποσό που έλαβαν όσοι έχουν λιγότερους από 20.000 ακόλουθους έχει αυξηθεί από 20% σε 45%. Οι celebrity influencers είναι χρήσιμοι για εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας τους ή να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή από τους αγοραστές. Αλλά όταν πρόκειται να πείσουμε τους ανθρώπους να αγοράσουν τα προϊόντα τους, οι εταιρείες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για influencers με μια μικρή αλλά αφοσιωμένη ομάδα ακολούθων. Οι εταιρείες μάρκετινγκ τους βοηθούν να διαχειριστούν πολλά τέτοια συμβόλαια, μερικές φορές χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να εντοπίσουν influencers των οποίων το κοινό ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Σε έρευνα από το Influencer Marketing Hub, μια άλλη ερευνητική ομάδα, το 86% των επωνυμιών παγκοσμίως δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να δαπανήσουν για το influencer marketing φέτος, από 37% το 2017, όταν πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η έρευνα. Σχεδόν το 1/4 σκοπεύει να δαπανήσει πάνω από το 40% του προϋπολογισμού του μάρκετινγκ σε καμπάνιες με κάποιον influencer.

Μήπως γεμίσαμε influencers;

Ωστόσο, για όσους ελπίζουν να κάνουν καριέρα με την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πολλαπλασιασμός των influencers θα πρέπει να αποτελεί αιτία ανησυχίας. Μόνο το 4% των influencers κερδίζουν 100.000 δολάρια ετησίως ή περισσότερα από τη δουλειά τους, σύμφωνα με την Goldman Sachs. Το AI θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση, καθώς οι «εικονικοί influencers» αρχίζουν να συνωστίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: η Aitana López, gamer και γκουρού γυμναστικής με ροζ μαλλιά και πρόσωπο τόσο συμμετρικό που θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί μόνο από έναν υπολογιστή, έχει 330.000 ακόλουθους στο Instagram.

Η εστίαση στην οικοδόμηση μιας μικρής βάσης θαυμαστών σε μια εξειδικευμένη περιοχή μπορεί να είναι ένας τρόπος για τους χομπίστες να βγάλουν επιπλέον χρήματα, αλλά σπάνια θα είναι αρκετό για να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Επιπλέον, η πληθώρα των influencers έχει καταστήσει τη διαδικτυακή φήμη πιο ευμετάβλητη. Ακόμα και αν μια ανάρτηση γίνει viral, δεν σημαίνει ότι η καριέρα ενός influencer έχει καθοριστεί, λέει ο Joe Gagliese, συνιδρυτής του Viral Nation, μιας εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ. «Αν δεν προσέχουν να το αξιοποιήσουν στο έπακρο, υπάρχει ένας άλλος δημιουργός ακριβώς πίσω τους», λέει. «Αυτή η βιομηχανία είναι εξαιρετικά ασταθής», επισημαίνει η Vanessa Chen, μια fashion influencer πιο γνωστή με το όνομα της στο Instagram, Vivacious Honey.

Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα με την έκρηξη των influencers: οι καταναλωτές κουράζονται από όλες αυτές τις διαφημίσεις που είναι μεταμφιεσμένες ως ψυχαγωγία. Σε μια έρευνα πέρυσι η McKinsey, μια συμβουλευτική εταιρεία, διαπίστωσε ότι το 68% των καταναλωτών μόδας παγκοσμίως ήταν δυσαρεστημένοι με την ποσότητα του περιεχομένου που χορηγείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι influencers αρχικά απογειώθηκαν επειδή οι καταναλωτές τους θεωρούσαν «άτομα που μπορούσαν να εμπιστευτούν», λέει η Anita Balchandani της McKinsey. Για να διατηρήσουν την επιρροή τους, πρέπει να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της πληρωμής και του να πείσουν τους οπαδούς τους ότι εξακολουθούν να είναι «αυθεντικοί», ένα από τα αγαπημένα τσιτάτα του κλάδου. Το να είσαι δημοφιλής, φαίνεται, είναι πιο δύσκολο από ποτέ.

Πηγή: skai.gr

