Μια νέα πρωτοβουλία που «βρίσκεται στα σκαριά» για το κόστος ζωής, αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (EESC), Oliver Röpke, σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο Skai.gr, ενώ μίλησε μεταξύ άλλων για την ευρωπαϊκή διεύρυνση, τη δράση για το νερό - λειψυδρία και τις προτάσεις για την ενίσχυση των εργασιακών ευκαιριών για τους νέους.

Η κατ ‘ιδίαν συζήτηση με τον κ. Oliver Röpke, πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του «Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Διεύρυνση (της ΕΕ)», στις Βρυξέλλες, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εργασία και τα Κοινωνικά Δικαιώματα Nicolas Schmit, καθώς και υπουργοί τόσο από τα κράτη μέλη της ΕΕ, όσο από τις υποψήφιες προς διεύρυνση χώρες. Ανάμεσά τους ήταν και η υπουργός Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Λειψυδρία - Η πρωτοβουλία EU Blue Deal

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (EESC), Oliver Röpke μιλώντας για τη λειψυδρία που βιώνουν αρκετές περιοχές, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις χώρες και ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει μια συντονισμένη πολιτική, κάνοντας λόγο για την πρωτοβουλία «EU Blue Deal». Σύμφωνα με την εν λόγω Επιτροπή, πρόκειται για μια συνολική στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στο νερό σε επίπεδο ΕΕ. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των προκλήσεων που σχετίζονται με το νερό, από την πρόσβαση στην αποχέτευση και τη βιώσιμη κατανάλωση έως τις υποδομές νερού και τη θαλάσσια διακυβέρνηση. Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο πρόεδρός της αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να περιλαμβάνει 3 πυλώνες:

Oλοκληρωμένη στρατηγική με πολιτικές που σχετίζονται με το νερό Γνώση, να υπάρχουν δεδομένα, επειδή δεν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα από όλες τις χώρες και επομένως όπως επισημαίνει ο κ. Ropke, «πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα σε αυτό» Χρηματοδότηση

«Πολιτική προτεραιότητα το νερό» - Η επιστολή προς την φον ντερ Λάιεν

Σύμφωνα με τον κ. Ropke «είναι πραγματικά καιρός για αυτό το «Blue Deal» και να δώσουμε πολιτική προτεραιότητα στο νερό σε όλη την Ευρώπη.».

Όπως ανέφερε, έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις (από την ομάδα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής) για το πώς μπορεί να επιτευχτεί αυτό σε διαφορετικές περιοχές, στη βιομηχανία ή τον αγροτικό τομέα και στο να διασφαλιστεί ότι θα είναι εγγυημένη η πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Μίλησε για μία αυτόνομη στρατηγική για το νερό που να προσδιορίζει τομείς επενδύσεων στα κράτη μέλη που θα μπορούσαν να συντονιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, σημείωσε πως στο πλαίσιο αυτό έστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφορικά με την πρόσκλησή τους για το «Blue Deal». «Βλέπω ότι τουλάχιστον εν μέρει οι ανησυχίες και τα αιτήματά μας τίθενται επί τάπητος. Έχουμε τώρα έναν ορισθέντα Επίτροπο υπεύθυνο για τις πολιτικές για το νερό, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, θέλουμε να έχουμε το ''Blue Deal'' επί ίσοις όροις με την πράσινη συμφωνία», δήλωσε ενδεικτικά και αναφορικά με τη φάση στην οποία βρίσκεται αυτή η πρωτοβουλία πρόσθεσε: «Βλέπουμε τα πρώτα σημαντικά βήματα και θα συνεργαστούμε με τον αρμόδιο Eπίτροπο καθώς και με τον Eπίτροπο για τη Μεσόγειο όταν η νέα Επιτροπή θα είναι σε ισχύ για να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλουμε σε μια τέτοια συνεκτική πολιτική για τα ύδατα».

Υπενθυμίζεται πως η Κομισιόν ανακοίνωσε πρόσφατα τον διορισμό ειδικού Επιτρόπου για τα ύδατα και συγκεκριμένα τη Τζέσικα Ροσβαλ (Σουηδία) ως Επίτροπο για το Περιβάλλον, τα ύδατα και την ανταγωνιστική κυκλική οικονομία με σκοπό να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας πιο κυκλικής και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας και να ηγηθεί των εργασιών για την ανθεκτικότητα στο νερό, που αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Οι ακροάσεις των υποψηφίων Επιτρόπων που θα κληθούν να συγκροτήσουν τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

Ο κ. Ropke σημείωσε πως ήδη κάποιες χώρες προχωρούν σε σχετικές πρωτοβουλίες και αναφέρθηκε στην Πορτογαλία. «Η Πορτογαλία είναι ένα παράδειγμα, υπάρχει η λεγόμενη πρωτοβουλία ReWaterEU’ που προτάθηκε από την Πορτογαλία και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη 'Blue Deal'» .Όπως εξήγησε αυτή η πρωτοβουλία (της Πορτογαλίας) έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την ενσωμάτωση στρατηγικών επαναχρησιμοποίησης νερού για τον μετριασμό της λειψυδρίας και στην επαναχρησιμοποίηση του νερού σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως χαρτοποιεία που «δείχνει πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία και πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να εξοικονομήσουν νερό σε περιοχές που υποφέρουν από λειψυδρία».

Αναφορικά με το πώς η Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει στην πρωτοβουλία του Blue Deal, ο ίδιος δήλωσε ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει πραγματικά σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή ενός «Blue Deal», επειδή είναι μια από τις χώρες που πλήττονται έντονα από την ξηρασία και τη λειψυδρία. «Επομένως έχετε ήδη μεγάλη εμπειρία σε αυτό, αλλά νομίζω ότι και η Ελλάδα παλεύει με τις απαραίτητες επενδύσεις, οπότε νομίζω ότι ίσως θα μπορούσατε να είστε πρωτοπόροι στο πώς να ευθυγραμμίσετε τις εθνικές σας στρατηγικές με αυτό το όραμα της ΕΕ για το «Blue Deal» που προχωράμε. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, για παράδειγμα για στρατηγικές σχετικά τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης νερού που είναι σημαντικές σε χώρες όπου υπάρχει έλλειψη νερού, βελτιώνοντας την υδάτινη υποδομή μέσω επενδύσεων που διευκολύνονται επίσης από τα κονδύλια της ΕΕ, η συνεισφορά της Ελλάδας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την προώθηση πολιτικών που αναγνωρίζουν το νερό ως βασικό πόρο και στη γεωργία και στον τουρισμό».

Η δράση για τη στέγαση και το κόστος ζωής

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επισήμανε πως εκτός από τη πρωτοβουλία για το «Blue Deal», βασική προτεραιότητα του συμβουλευτικού οργάνου της ΕΕ, αποτελεί το θέμα της οικονομικά προσιτής στέγασης για οποίο έχουν προτάσεις, ενώ αποκάλυψε πως στα σκαριά βρίσκεται και μια νέα πρωτοβουλία που έχει να κάνει με το κόστος ζωής. «Γνωρίζουμε ότι σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη, δεν υπάρχει αρκετή προσιτή ποιοτική στέγαση, ειδικά για τους νέους αλλά και για τις οικογένειες της μεσαίας τάξης καθώς αυτή τη στιγμή, αυτό δεν είναι πλέον πρόβλημα μόνο για τους πιο ευάλωτους, είναι πρόβλημα για όλους σχεδόν τους πολίτες, οπότε είπαμε ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε πολλές προτάσεις, μερικές από τις οποίες ανελήφθησαν από την Επιτροπή», δήλωσε ενδεικτικά και πρόσθεσε: «Ανυπομονούμε να εργαστούμε στενά με την Κομισιόν για να το εφαρμόσει αυτό. Έχουμε ήδη τις προτάσεις στο τραπέζι, αλλά όταν πρόκειται για την εφαρμογή με τη νέα επιτροπή νομίζω ότι τότε πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες νέες απόψεις και συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής της και θα έχουμε μια πρωτοβουλία σχετικά με κόστος ζωής, επειδή η κρίση κόστους ζωής εξακολουθεί, σε πολλές χώρες οι άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν από οι υψηλές αυξήσεις των τιμών τα τελευταία χρόνια. Επομένως εργαζόμαστε σε μια σειρά από γνωμοδοτήσεις από τα διάφορα τμήματα μας, για παράδειγμα το τμήμα οικολογικών, οικονομικών πολιτικών, το κοινωνικό τμήμα αλλά και άλλα τμήματα για να εργαστούμε σε στρατηγικές για το πώς να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση κόστους ζωής». Ο κ. Ropke ανέφερε τις αρχές του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους, ως χρονικό προσδιορισμό για τις συγκεκριμένες συνολικές προτάσεις πολιτικής.

Ανεργία νέων και εργασιακές ευκαιρίες

Όσον αφορά την ανεργία των νέων τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις δράσεις που η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προτείνει για την ενίσχυση των εργασιακών ευκαιριών, ο πρόεδρος υπογράμμισε πως το EESC ήταν πάντα ισχυρός υποστηρικτής όλων των στρατηγικών για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την κατάρτιση για τους νέους. «Εκτιμούμε ότι αυτό είναι το κλειδί», δήλωσε χαρακτηριστικά και τόνισε πως δεν πιστεύουν ότι υπάρχει μια προσέγγιση που ταιριάζει σε όλους. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσκαλούσε νέους από όλη την Ευρώπη για εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση. «Εάν τη χρησιμοποιήσουμε (την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση) σωστά, μπορεί πραγματικά να συμβάλει στο να γίνουν οι νέοι κατάλληλοι για την αγορά εργασίας, επομένως δεν είναι όπως πριν ότι αυτό το είδος κατάρτισης και εκπαίδευσης αφορά μόνο χειρώνακτες, τώρα υπάρχουν πολλά επαγγέλματα και στον τομέα της πράσινης μετάβασης, για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ισχυρά συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ropke πρόσθεσε ότι εστιάζουν στη βιώσιμη δημιουργία θέσεων εργασίας και πως και αυτό σημαίνει ειδικά θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. «Αυτές οι θέσεις εργασίας, όταν λέμε να είναι βιώσιμες σημαίνει ότι πρέπει να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, νομίζω ότι αυτό είναι υψίστης σημασίας - γνωρίζω ότι η Ελλάδα υπέφερε πολύ κατά τη διάρκεια της Τρόικας και επίσης στη συνέχεια, όπως είμαι σε θέση να ξέρω από προσωπικές εμπειρίες με Έλληνες συναδέλφους μας - γι' αυτό συνιστούμε την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου για να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ευθύνες στους κοινωνικούς εταίρους, σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδοτικές οργανώσεις και στην καρδιά αυτών των ευθυνών βρίσκεται φυσικά ο καθορισμός των μισθών». Ο ίδιος έκανε λόγο για αξιοπρεπείς μισθούς που διαπραγματεύονται οι κοινωνικοί εταίροι σε συλλογικές συμβάσεις. «Θα συμβούλευα τις κυβερνήσεις να επενδύσουν σε ισχυρές δομές για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς νέες θέσεις εργασίας ενάντια στην αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Νομίζω ότι είναι δυνατό μόνο μέσω αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και μισθών.»

«Στρατηγική επένδυση η Ευρωπαϊκή Διεύρυνση»

Αναφερόμενος στη διεύρυνση, ο πρόεδρος τόνισε ότι είναι μια στρατηγική επένδυση για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία θα ενισχύσει τελικά τη συλλογική μας ανθεκτικότητα. «Βλέπουμε ότι πολλές από αυτές (τις χώρες) επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την παραπληροφόρηση, από επιθέσεις ή ακόμα και από τον πόλεμο, από αυτόν τον φρικτό πόλεμο στο Ουκρανία, αλλά αφορά επίσης τη σταθερότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι χωρίς σταθερότητα γύρω μας δεν θα έχουμε μια ισχυρή και σταθερή Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως πιστεύω ότι είναι προς το κοινό μας συμφέρον να διαχειριστούμε τη διεύρυνση και να κάνουμε τη διεύρυνση τελικά επιτυχή. Νομίζω ότι για τη γεωπολιτική θέση της ΕΕ είναι θεμελιώδους ενδιαφέροντος, βλέπουμε ότι σε περιοχές όπου είμαστε λιγότερο επιεικείς με τις δραστηριότητές μας, άλλοι παίκτες θα παίξουν αυτόν τον ρόλο. Γνωρίζουμε ότι και η Ρωσία παίζει ενεργό ρόλο, αλλά και άλλοι παγκόσμιοι παίκτες,. Νομίζω ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και επομένως το όραμά μου είναι πραγματικά να έχουμε αυτή τη σταδιακή διεύρυνση και στο τέλος μια διευρυμένη ένωση, αλλά φυσικά όλες οι χώρες πρέπει να είναι πλήρως αφοσιωμένες στις θεμελιώδεις αξίες μας, στις ευρωπαϊκές μας αξίες, στα θεμελιώδη δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν συμβιβασμό»

Αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιες χώρες δήλωσε: «Θα έλεγα ότι το κύριο εμπόδιο εξακολουθεί να είναι η ευθυγράμμιση των προτύπων της ΕΕ, με την πολιτική της ΕΕ, όσον αφορά το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαστικά συστήματα, αλλά και τα οικονομικά και κοινωνικά πρότυπα». Όπως σημείωσε η διεύρυνση πρέπει «να είναι αξιοκρατική αλλά και σταδιακή. Αλλά η αξιοκρατία σημαίνει ότι πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτή εξακολουθεί να είναι η κύρια πρόκληση για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της ανατολικής γειτονιάς, να συμμορφωθούν με αυτά τα πρότυπα και προσπαθούμε ειδικά μέσω της πρωτοβουλίας υποψήφιων μελών της διεύρυνσης να εμπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους ήδη από πολύ νωρίς, σε πολύ πρώιμο στάδιο όχι μόνο ως παρατηρητές, αλλά πραγματικά ως μέλη που εργάζονται μαζί με τα μέλη μας και έχουν πάνω κάτω τα ίδια καθήκοντα, μπορούν να κάνουν σχόλια, μπορούν να παρεμβαίνουν σε ακροάσεις, μπορούν να συνεισφέρουν στις απόψεις μας. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά αυτό μπορεί να λυθεί όταν τελικά ενταχθούν στην Ένωση της ΕΕ, αλλά αυτή είναι η αντίληψή μας για μία σταδιακή διεύρυνση».

Κεραμέως: Να επενδύσουμε σε δεξιότητες

Ομιλήτρια στο «Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Διεύρυνση» ήταν και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία δήλωσε στο Skai.gr: «Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε στο πλαίσιο της διεύρυνσης και των υποψηφίων χωρών, για ζητήματα που άπτονται θα έλεγα των κοινωνικών δικαιωμάτων και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, θέματα που μας απασχολούν σε καθημερινή βάση και στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσαμε πολύ για τα ζητήματα αναγκών που έχουμε σε ανθρώπινο δυναμικό και πώς μπορούμε και ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι υποψήφιες χώρες επίσης, να επενδύσουν σε πολιτικές που στοχεύουν ακριβώς στην τόνωση της απασχόλησης. Μιλήσαμε για παράδειγμα για τη σημασία, να επενδύσουμε σε δεξιότητες που είναι σε ζήτηση στην αγορά εργασίας, για την ανάγκη να επενδύσουμε στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε επαγγέλματα που είναι και πάλι σε ζήτηση στην αγορά, για την κινητικότητα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις υποψήφιες χώρες. Μιλήσαμε επίσης για την αξία του κοινωνικού διαλόγου και πώς θεσμικά θέλουμε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό διάλογο, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι πολύ σημαντικό να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών και να συμφωνήσουμε».

Η κ. Κεραμέως τόνισε πως ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και η ίδια η δομή της εκδήλωσης είχε ένα συμβολισμό.

«Το γεγονός ότι ήμασταν από κοινού εκπρόσωποι κρατών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης και υποψηφίων χωρών επίσης, νομίζω δείχνει την ανοιχτοσύνη της Ευρώπης, το πως όλοι μπορούμε να κερδίσουμε από τη διεύρυνση εφόσον βεβαίως πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Τι είναι η ΕΟΚΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) είναι συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και άλλων ομάδων συμφερόντων. Γνωμοδοτεί πάνω σε θέματα της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους πολίτες της.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 140 εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών από υποψήφιες προς διεύρυνση χώρες συνήλθαν για πρώτη φορά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

