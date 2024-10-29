Η σειρά «Το σημάδι του Έρωτα» έγραψε τη δική της ιστορία στην τηλεόραση και αγαπήθηκε φανατικά ενώ μερικές από τις ατάκες που ακούστηκαν έγιναν talk of the town και εξακολουθούν να λέγονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περιβόητη ατάκα «Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα;»

Ο πρωταγωνιστής της σειράς, Στράτος Τζώρτζογλου μιλώντας την Τρίτη στο Mega για την καριέρα του, προχώρησε σε αποκαλύψεις για τις συμπρωταγωνίστριες του, Τζένη Μπότση και Βάνα Μπάρμπα.

Τι είπε για την Τζένη Μπότση και την Βάνα Μπάρμπα

«Στις ερωτικές σκηνές με τη Τζένη Μπότση εκείνη είχε μεγάλη αγωνία γιατί δεν ήξερε κανέναν και έπρεπε να είναι γυμνή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι έπρεπε να κάνουν ιππασία με τη Βάνα Μπάρμπα και θυμήθηκε ότι εκείνη δεν ήταν και ορισμός της «αμαζόνας».

«Η ιππασία ήταν από τα αγαπημένα μου, ενώ η Βάνα δεν ήξερε και όλο έπεφτε από το άλογο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ποιος σκηνοθέτης του φώναζε συνεχώς στα γυρίσματα

Όπως είπε ο ΣτράτοςΤζώρτζογλου στην ταινία «Πάνω, κάτω και πλαγίως» ο Μιχάλης Κακογιάννης του φώναζε συνεχώς στα γυρίσματα.

«Γύριζα στο σπίτι και έλεγα ότι δεν είμαι κάλος ηθοποιός. Τρεις μήνες μετά απέσπασα το πρώτο βραβείο κρατικού ρόλου για την ταινία», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχει τόνισε ότι στην ταινία ‘’Τοπίο στην ομίχλη’’ είπε ότι ήξερε να οδηγεί αυτοκίνητο ενώ δεν ήξερε.

«Δευτέρα πρωί έπρεπε να βρισκόμουν στα Γιάννενα ενώ είχε χιονίσει. Δεν γινόταν να χάσω το γύρισμα οπότε ξεκίνησα με τα πόδια. Είχα το κασετοφωνάκι μου μαζί, άκουγα μουσική και προχωρούσα στα βουνά. Έκανα ωτοστόπ, η τρίτη νταλίκα στο δρόμο σταμάτησε και φτάσαμε στο γύρισμα ακριβώς την ώρα που έπρεπε. Είχα μάθει να οδηγώ δύο μέρες πριν από ένα γύρισμα για την ταινία. Πήγαμε σε ένα πολύ στενό δρομάκι με γκρεμό και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ήθελε να πω κάποιες ατάκες, να κοιτάζω πίσω και ταυτόχρονα να οδηγώ. Ενώ έλεγα τις ατάκες, η πίσω δεξιά ρόδα από το βανάκι που οδηγούσα έπεσε στο γκρεμό. Ζητώ συγγνώμη για την απερισκεψία μου που είπα ότι ήξερα να οδηγώ».

Όπως λέει, η συμμετοχή του στη «Φάρμα» ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειάς του να αναγεννηθεί μετά το θάνατο της μητέρας του.

«Στη ‘’Φάρμα’’ ξεχάστηκα και από το πένθος για τη μητέρα μου και από τον κορονοϊό. Επίσης, τακτοποιήθηκα οικονομικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.