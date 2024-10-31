ΣΥΡΙΖΑ: Ραντεβού «Κασσελίστας» και «87» στις Οργανώσεις Μελών και στο συνέδριο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στη «μαρκίζα» του Gazi Live στις 24 Νοεμβρίου δεν θα είναι ο Στέφανος Κασσελάκης. Υποψήφιοι προς έγκριση για την προεδρία θα είναι οι Απόστολος Γκλέτσος, Παύλος Πολάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Νικόλας Φαραντούρης. Αυτό ανακοίνωσε η Πολιτική Γραμματεία και δεν ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Η σημειολογία, ωστόσο είναι σημαντική για να προκαλέσει νέο «πόλεμο» ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα. Λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες για την εκλογή των συνέδρων με τα 230.000 εγγεγραμμένα μέλη οι «87» ξεκαθαρίζουν ουσιαστικά πως θέμα υποψηφιότητας του πρώην πρόεδρου δεν μπορεί να συζητήσει το συνέδριο. Η άλλη πλευρά επιμένει σε υψηλά «ντεσιμπέλ» πως μόνο το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο μπορεί να αποκλείσει υποψηφίους.

Η σύγκρουση θα είναι σφοδρή, και φάνηκε μετά το τέλος της χθεσινής συνεδρίαση του οργάνου. Οι διαρροές έπαιρναν και έδιναν, αφού είχε προηγηθεί άλλη μια συνεδρίαση κατά την οποία η Θεοδώρα Τζάκρη έβαλε μια σειρά από ερωτήματα σε σχέση με τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Είναι σαφές πως η πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη στήνει ήδη ένα σκηνικό «δημοκρατικής εκτροπής» σε περίπτωση που αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία. Μιλά για μεθοδεύσεις, ακόμα και για αποκλεισμούς εγγεγραμμένων από τις Οργανώσεις Μελών. Δίνουν, άλλωστε συστάσεις προς τα μέλη πως «το επιτελείο του Στέφανου Κασσελάκη καταβάλλει προσπάθειες να αντιμετωπίσει την κατάσταση και προτρέπει τα μέλη να εμφανίζονται στις Ο.Μ. με το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εγγραφής τους και να απαιτούν να ψηφίσουν». Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή του ανέφερε πως «θα υπάρξουν και άλλες μεθοδεύσεις στην εναγώνια προσπάθειά τους για τον τελικό αποκλεισμό. Είναι ικανοί για όλα. Είμαστε ικανοί για ένα: Περισσότερη Δημοκρατία». Η Ρένα Δούρου, η Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο Πάνος Ρήγας και ο Νίκος Σκορίνης ζήτησαν να μην συνδεθεί το πολιτικό σκέλος της απόφασης με τα οργανωτικά. Ο Παύλος Πολακης υπερψήφισε, ενώ όλη την εισήγηση καταψήφισε η Θεοδώρα Τζάκρη.

Οι «87» μετρούν και αυτοί δυνάμεις και για άλλη μια φορά υπερίσχυσαν στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η ανακοίνωση ήταν ιδιαιτέρως σκληρή, καθώς σε αυτή αναφερόταν πως «τα διαφορετικά παραπλανητικά μητρώα, τα ξεχωριστά κτίρια, οι αναφορές σε πραξικοπήματα και δικτατορίες είναι επιλογές προσβλητικές για την ιστορία μας και ανταγωνιστικές στην προοπτική μας. Είναι επιλογές προετοιμασίας άλλου ανταγωνιστικού κόμματος στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τις δημοκρατικές του διαδικασίες». Η Όλγα Γεροβασίλη στη συνεδρίαση του οργάνου αναφέρθηκε στην μη αποδοχή των πλειοψηφικών δημοκρατικών αποφάσεων του κόμματος από τον Στέφανο Κασσελάκη. «Όταν τον βόλευαν οι αποφάσεις ήταν δημοκρατικές, όταν σταμάτησαν να τον βολεύουν έγιναν εκτροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε ότι «ο Στέφανος Κασσελάκης εκτοξεύει πλέον απειλές προς το κόμμα όταν λέει ότι «δεν θα είναι πράοι και ευγενικοί» οι οπαδοί του στο συνέδριο. Η Κατερίνα Νοτοπούλου στην Π.Γ. διερωτήθηκε: «ο Στέφανος Κασελακης παριστάνει τον πρόεδρο ή τον υποψήφιο πρόεδρο με τη συνδρομή μελών της Π.Γ. που μας κοροϊδεύουν, ενώ ο ίδιος κινείται ανοιχτά κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετώντας το σχέδιο Μητσοτάκη;». Χαρακτήρισε, μάλιστα αντιδημοκρατική και αυταρχική τη λογική που εισήγαγε «ή μαζί μας ή απέναντί μας». Η νέα πλειοψηφία υποστηρίζει πως στο στρατόπεδο Κασσελακη γνωρίζουν την αλλαγή των συσχετισμών που υπάρχει στη βάση και ετοιμάζουν με αυτόν τον τρόπο την «ηρωική έξοδο» από το κόμμα.

Πηγή: skai.gr

