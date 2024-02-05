Πύρινη κόλαση στη Χιλή: Στους 112 ανήλθαν οι νεκροί

Ο απολογισμός των θυμάτων των δασικών πυρκαγιών αυξήθηκε στους 112 νεκρούς στη Χιλή, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές, τονίζοντας πως πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες να ελέγξουν κάπου σαράντα ενεργές εστίες.

«Πρέπει να πούμε ότι με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία, υπάρχουν 112 νεκροί (και) 32 πτώματα έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Μανουέλ Μονσάλβε, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.