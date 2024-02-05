Ελικόπτερο με 3 επιβαίνοντες συνετρίβη σε λίμνη της Ρωσίας

Ελικόπτερο Mil Mi-8 του υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας με τρεις επιβαίνοντες συνετρίβη σε λίμνη στη βόρεια ομόσπονδη δημοκρατία Καρέλια, ανακοίνωσε το υπουργείο σήμερα, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη υποβρύχιες έρευνες.

Το ελικόπτερο εκτελούσε «εκπαιδευτική πτήση», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως το πλήρωμα ήταν ιδιαίτερα «έμπειρο», είχε «χιλιάδες ώρες πτήσης».

Συντρίμμια του ελικοπτέρου, που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ αργά χθες Κυριακή το βράδυ, εντοπίστηκαν 11 χιλιόμετρα από την όχθη της λίμνης Ανιέγκα, της δεύτερης μεγαλύτερης στην Ευρώπη, σε βάθος περίπου 50 μέτρων, σύμφωνα με το υπουργείο.

Δύτες και τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα συμμετέχουν στις έρευνες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν ξεκαθάρισε αν τα μέλη του πληρώματος είναι νεκρά ή ζωντανά.

Η Καρέλια είναι μοιρασμένη ανάμεσα στη Φινλανδία και στη βορειοδυτική Ρωσία, ανάμεσα στη Λευκή και τη Βαλτική Θάλασσα, όπου συνετρίβη το Mi-8.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

