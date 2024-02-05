Συνολικά 19 άνθρωποι, ανάμεσά τους εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση, σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με εθνικά και φυλετικά κίνητρα στην Αμπιέι, περιοχή στα σύνορα του Σουδάν και του νότιου Σουδάν που διεκδικούν το Χαρτούμ και η Τζούμπα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

Οι φονικές συγκρούσεις είναι συχνές στην Αμπιέι, περιοχή το καθεστώς της οποίας μένει να ρυθμιστεί από το 2011, όταν το Νότιο Σουδάν απέκτησε την ανεξαρτησία του, και παραμένει υπό την προστασία κυανοκράνων του ΟΗΕ.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, βίαια επεισόδια παρόμοιας φύσης είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 54 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δυο μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Στις συγκρούσεις ενεπλάκησαν μέλη δυο φυλών που ανήκουν στην εθνότητα Ντίνκα, της Νγκοκ, που ζουν στην Αμπιέι, και της Τουίκ, που ζουν στην πολιτεία Ουάραπ.

«Οι επιθέσεις εναντίον πολιτών είχαν αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να πυρποληθούν αγορές, να λεηλατηθούν αγαθά και να κλαπούν ζώα. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 19 νεκρούς και 18 τραυματίες», ανέφεραν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν χθες Κυριακή οι αρχές της Αμπιέι.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση προχθές Σάββατο και άλλοι τρεις «απήχθησαν», ενώ ακόμη 18 σκοτώθηκαν χθες, «συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων γυναικών, τριών παιδιών και εργαζομένου της MSF» (σ.σ. της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα). Επιπλέον, καταμετρήθηκαν «18 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων τριών γυναικών και δυο παιδιών» σε επιθέσεις νεαρών Τουίκ και ένοπλης παραστρατιωτικής ομάδας, κατά τις αρχές.

«Αυτός ο κύκλος συντονισμένων επιθέσεων αντίκειται προς την προεδρική εντολή που κάλεσε να υπάρξει ειρηνική διευθέτηση» της σύγκρουσης των φυλών Νγκοκ και Τουίκ, προστίθεται στο κείμενο.

Η διένεξη των φυλών Τουίκ και Νγκοκ, που ανήκουν και οι δύο στην εθνότητα των Ντίνκα, την πολυπληθέστερη της χώρας, άρχισε το 2022, με αφορμή διεκδικήσεις γαιών σε περιοχή στα σύνορα της Αμπιέι και της πολιτείας Ουάραπ.

Τον Ιανουάριο, ο νοτιοσουδανός πρόεδρος Σάλβα Κιρ απαίτησε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, μερικούς μήνες μετά τους θανάτους τουλάχιστον 32 ανθρώπων σε συγκρούσεις ανάμεσα στις δυο φυλές τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

