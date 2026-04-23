Οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει πάνω από το μισό απόθεμα Patriot στον πόλεμο με το Ιράν

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν καταναλώσει περίπου το μισό απόθεμα των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με νέα ανάλυση, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση που μπορεί να ασκήσει ακόμη και μια σύγκρουση λίγων εβδομάδων στα κρίσιμα αποθέματα πυρομαχικών.

Όπως αναφέρει το Fox, παρότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν επαρκή ισχύ πυρός για τη συνέχιση των επιχειρήσεων, αναλυτές προειδοποιούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά μια ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με ισοδύναμο αντίπαλο.

Έκθεση του Center for Strategic and International Studies (CSIS) διαπιστώνει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μεγάλο μέρος βασικών οπλικών συστημάτων κατά την 39ήμερη αεροπορική και πυραυλική εκστρατεία, μεταξύ των οποίων περισσότερους από 850 πυραύλους κρουζ Tomahawk και πάνω από 1.000 πυραύλους αέρος-εδάφους μεγάλου βεληνεκούς (JASSM). Η χρήση των αναχαιτιστικών Patriot εκτιμάται μεταξύ περίπου 1.060 και 1.430 πυραύλων, δηλαδή πάνω από το μισό του προπολεμικού αποθέματος.

Τα ακριβή αποθέματα των ΗΠΑ παραμένουν απόρρητα και τα στοιχεία της έκθεσης βασίζονται σε εκτιμήσεις από έγγραφα προϋπολογισμού του Πενταγώνου, ιστορικά δεδομένα προμηθειών και αναφορές για τη χρήση τους στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, τα αμερικανικά αποθέματα βασικών κατευθυνόμενων πυρομαχικών θεωρούνταν ανεπαρκή για μια μεγάλης κλίμακας σύγκρουση με έναν ισοδύναμο αντίπαλο, όπως η Κίνα. Μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν αυτό το έλλειμμα έχει καταστεί ακόμη πιο έντονο.

Μια μελλοντική σύγκρουση στον Δυτικό Ειρηνικό θα απαιτούσε πιθανότατα παρατεταμένη χρήση των ίδιων προηγμένων πυραυλικών συστημάτων που σήμερα εξαντλούνται, ιδίως για πλήγματα μεγάλης εμβέλειας και για την αντιπυραυλική άμυνα απέναντι σε έναν τεχνολογικά προηγμένο αντίπαλο.

Και άλλα προηγμένα οπλικά συστήματα υπέστησαν σημαντική απομείωση αποθεμάτων.

Οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν μεταξύ 190 και 290 αναχαιτιστικών πυραύλων THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), με κόστος περίπου 15,5 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, καθώς και 130 έως 250 πυραύλους SM-3, από τους ακριβότερους στο οπλοστάσιο, με κόστος περίπου 28,7 εκατ. δολάρια ο καθένας.

Σημαντική ήταν και η χρήση του πυραύλου SM-6 του Πολεμικού Ναυτικού, με κόστος περίπου 5,3 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από 190 έως 370 εκτοξεύσεις.

Ανάλογα υψηλό κόστος έχουν και τα όπλα για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιήθηκαν στη σύγκρουση. Οι πύραυλοι Tomahawk κοστίζουν περίπου 2,6 εκατ. δολάρια ο καθένας, ενώ οι JASSM κινούνται σε αντίστοιχα επίπεδα. Ο νεότερος πύραυλος ακριβείας του Στρατού Ξηράς (PrSM), με κόστος περίπου 1,6 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, χρησιμοποιήθηκε επίσης σε μικρότερους αριθμούς, με εκτιμήσεις για 40 έως 70 εκτοξεύσεις.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, διέψευσε τις αναφορές περί ελλείψεων στα αποθέματα.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να επιχειρεί στον χρόνο και στον τόπο που επιλέγει ο Πρόεδρος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένα ο υπουργός Χέγκσεθ, χρειάστηκε λιγότερο από το 10% της ναυτικής ισχύος των ΗΠΑ για να ελεγχθεί η κυκλοφορία από και προς το Στενό του Ορμούζ. Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο πρόεδρος Τραμπ, έχουμε πραγματοποιήσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ένα βαθύ οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία των πολιτών και των συμφερόντων μας. Οι προσπάθειες να προκληθεί ανησυχία στους Αμερικανούς για τα αποθέματα του υπουργείου είναι τόσο κακώς ενημερωμένες όσο και ανέντιμες».

Το τελευταίο αίτημα προϋπολογισμού του Πενταγώνου υπογραμμίζει την πίεση: η κυβέρνηση ζητά περίπου 70 δισ. δολάρια για πυρομαχικά για το οικονομικό έτος 2027, σχεδόν τριπλάσιο ποσό σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, με στόχο την αναπλήρωση των αποθεμάτων που έχουν επιβαρυνθεί από πρόσφατες συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων στο Ιράν και την Ουκρανία. Το αίτημα περιλαμβάνει σημαντικές αυξήσεις στις προμήθειες βασικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο, όπως πύραυλοι cruise Tomahawk, αναχαιτιστικά Patriot και THAAD, καθώς και όπλα για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς.

Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες πυραύλους και drones, σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DIA), αντιστράτηγο Τζέιμς Άνταμς.

«Παρά τη σημαντική αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων μέσω των επιθέσεων του συνασπισμού στην επιχείρηση Epic Fury, η Τεχεράνη διατηρεί χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μιας κατεύθυνσης, ικανά να απειλήσουν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις σε όλη την περιοχή», δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής την Τετάρτη.

Παρά τις μεγάλες δαπάνες, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών για τη συνέχιση των επιχειρήσεων στη σημερινή σύγκρουση. Η έκθεση σημειώνει ότι, μετά την εκτεταμένη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην αρχική φάση, οι αμερικανικές δυνάμεις στράφηκαν σε φθηνότερα και πιο διαθέσιμα μέσα, όπως οι κατευθυνόμενες βόμβες JDAM (Joint Direct Attack Munitions) και άλλα συστήματα μικρότερης εμβέλειας.

Η αναπλήρωση αυτών των αποθεμάτων θα απαιτήσει χρόνια. Σύμφωνα με την ανάλυση του CSIS, οι χρόνοι παράδοσης για πολλά από τα συγκεκριμένα συστήματα κυμαίνονται από περίπου τρία έως και πάνω από πέντε χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη καθυστερήσεις στις συμβάσεις, χρόνους παραγωγής και περιορισμούς στη βιομηχανική δυναμικότητα.

Παράλληλα, αυτή η εξέλιξη σημειώνεται τη στιγμή που η παγκόσμια ζήτηση για τα ίδια συστήματα αυξάνεται συνεχώς.

Τα αναχαιτιστικά Patriot, για παράδειγμα, βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά για την αεράμυνά της. Και άλλοι εταίροι σε Ευρώπη και Ασία επιδιώκουν να ενισχύσουν τα δικά τους αποθέματα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προωθήσει την ταχεία αύξηση της παραγωγής βασικών πυρομαχικών, με τις αμυντικές βιομηχανίες να σχεδιάζουν σημαντική ενίσχυση της παραγωγής.

Η Lockheed Martin, για παράδειγμα, στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή αναχαιτιστικών Patriot από περίπου 600 ετησίως σε περίπου 2.000 έως το τέλος της δεκαετίας, ενώ παράλληλα επεκτείνει την παραγωγική ικανότητα των THAAD από λιγότερα από 100 ετησίως σε αρκετές εκατοντάδες. Η RTX έχει δηλώσει ότι θα αυξήσει την παραγωγή των Tomahawk σε πάνω από 1.000 πυραύλους ετησίως, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα.

Ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις απαιτούν χρόνο.

Στο τελευταίο αίτημα προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027, το Πεντάγωνο ζητά σημαντική αύξηση στις προμήθειες πυρομαχικών, όμως οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και με πρόσθετη χρηματοδότηση και τις προγραμματισμένες αυξήσεις στην παραγωγή, η αμυντική βιομηχανία δεν μπορεί να αναπληρώσει γρήγορα τα όπλα που έχουν ήδη καταναλωθεί.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου είχαν ήδη εκφράσει ανησυχίες για τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ, έπειτα από χρόνια στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Το 2025, το Πεντάγωνο ανέστειλε την αποστολή ορισμένων αντιαεροπορικών πυραύλων και άλλων οπλικών συστημάτων προς το Κίεβο, μετά από εσωτερική αξιολόγηση που διαπίστωσε ότι συγκεκριμένα αποθέματα είχαν μειωθεί υπερβολικά.

Η πίεση αυτή επηρεάζει ήδη και τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ορισμένες ήδη συμφωνημένες παραδόσεις όπλων προς ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και στην περιοχή της Βαλτικής, ενδέχεται να καθυστερήσουν, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν απορροφά σημαντικά αποθέματα.

Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας ανέφερε στο Fox News Digital ότι οι καθυστερήσεις ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, προειδοποιώντας ότι οι σύμμαχοι ίσως αρχίσουν να «επανεξετάζουν» μελλοντικές αγορές αμερικανικών όπλων, εάν τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων καταστούν αναξιόπιστα.

