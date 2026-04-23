Μελόνι: «Σημαντική είδηση» το ιταλο-αλβανικό πρωτόκολλο για το μεταναστευτικό

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ικανοποιημένη από την πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νικόλα Αιμιλίου, σχετικά με το ιταλο-αλβανικό πρωτόκολλο για το μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με τον Αιμιλίου, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο υπεγράφη από τις δυο χώρες στο τέλος του 2023 και επέτρεψε την δημιουργία δυο κλειστών κέντρων υποχρεωτικής παραμονής μεταναστών, «είναι κατ΄αρχήν συμβατό με την δίκαιο της ΕΕ, υπό τον όρο να διασφαλίζεται η απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους μετανάστες».

Στα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνεται η παροχή νομικής υποστήριξης, οι επαφές με τα συγγενικά πρόσωπα των μεταναστών και η δυνατότητα πλήρους κατανόησης των διαφόρων διαδικασιών, με παροχή διερμηνέων. Ο Γενικός Εισαγγελέας, παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο κανόνας βάσει του οποίου οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα να παραμένουν στο κράτος μέλος, μέχρι να εξετασθεί η αίτησή τους, δεν μεταφράζεται σε αυτόματο δικαίωμα μεταφοράς στην επικράτειά του.

Στο παρελθόν, η ιταλική δικαιοσύνη είχε αμφισβητήσει την νομική εγκυρότητα του πρωτοκόλλου και είχε ορίσει ότι πολλοί μετανάστες έπρεπε να μεταφερθούν, από τα δυο κέντρα της βόρειας Αλβανίας, πίσω στην Ιταλία. Μετά την σημερινή, μη δεσμευτική πρόταση, αναμένεται η οριστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχολιάζοντας την όλη ερμηνεία του Νικόλα Αιμιλίου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πρόκειται για μια σημαντική είδηση, η οποία επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της οδού που ορίσαμε και το πόσο κόστισαν, στην Ιταλία, δυο χρόνια που χάθηκαν εξαιτίας αβάσιμων και βεβιασμένων νομικών ερμηνειών. Εμείς, στο μεταξύ, προχωρούμε. Διότι για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης χρειάζονται σοβαρότητα, θάρρος και συγκεκριμένες λύσεις».

Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate.

Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all'immigrazione illegale servono serietà,… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 23, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

