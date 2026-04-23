Πούτιν: Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα στην Αρκτική, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με την κυβέρνηση.

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι η σημασία της Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής - ενός θαλάσσιου περάσματος μέσω της Αρκτικής- αυξάνεται εν μέσω παγκόσμιων αναταραχών, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι διακοπές στις υπηρεσίες διαδικτύου στη Ρωσία ήταν απαραίτητες για λόγους ασφαλείας.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι η λειτουργία των σημαντικών διαδικτυακών υπηρεσιών πρέπει να διασφαλιστεί.

Οι Αρχές διέκοψαν το ίντερνετ στο κινητά στη Μόσχα για σχεδόν τρεις εβδομάδες τον περασμένο μήνα και το μπλοκάρουν τακτικά σε άλλες περιοχές, επικαλούμενες τον κίνδυνο χρήσης του από ουκρανικά drones για την καθοδήγηση επιθέσεων.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) είναι υπεύθυνη για την εσωτερική ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

