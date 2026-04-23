Κλιμάκωση στο Ορμούζ: Εντολή Τραμπ να βουλιάζουν κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να εξουδετερώνει κάθε σκάφος» που τοποθετεί νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι τα αμερικανικά ναρκαλιευτικά επιχειρούν με «τριπλάσια ένταση» για την εκκαθάριση των υδάτων.

Όπως ανέφερε σε μήνυμά του, η εντολή αφορά κάθε πλοίο ή μικρό σκάφος που εμπλέκεται σε ναρκοθέτηση, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα και χωρίς δισταγμό. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ναρκαλιευτικά των ΗΠΑ επιχειρούν ήδη στην περιοχή για την απομάκρυνση ναρκών από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν με «τριπλάσια ένταση», επισημαίνοντας την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

