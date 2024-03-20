Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση αρμάτων μάχης στο Μπαχρέιν έναντι 2,2 δισεκ. δολαρίων

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως ενέκρινε την πώληση, έναντι τιμήματος 2,2 δισεκ. δολαρίων, αρμάτων μάχης στο Μπαχρέιν, μικρό βασίλειο του Κόλπου, σύμμαχο-κλειδί των ΗΠΑ, βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, σχεδιάζεται η πώληση 50 αρμάτων μάχης Abrams M1A2, τα οποία συγκαταλέγονται στα βαρύτερα στον κόσμο.

Το Μπαχρέιν, βασίλειο που κυβερνά σουνιτική δυναστεία, παρότι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, αντιμετώπιζε αμερικανικό εμπάργκο όπλων για χρόνια, μετά την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων σιιτικών κομμάτων, στο πλαίσιο της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, το 2011.

Το αμερικανικό Κογκρέσο μπορεί να εμποδίσει την πώληση με ψηφοφορία εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, κάτι πάντως που γενικά συμβαίνει πολύ σπάνια.

Η πώληση των αρμάτων μάχης «θα βελτιώσει τις δυνατότητες του Μπαχρέιν να αντιμετωπίσει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές παρέχοντάς του αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύ και επιτρέποντάς του να συμμετέχει σε επιχειρήσεις στην περιφέρεια μαζί με τις ΗΠΑ και άλλα κράτη εταίρους», ανέφερε η αμερικανική διπλωματία σε ανακοίνωσή της.

Οι ΗΠΑ και το Μπαχρέιν υπέγραψαν τον Σεπτέμβριο συμφωνία για την ενίσχυση των σχέσεών τους στα πεδία της ασφάλειας και της οικονομίας. Προβλέπεται ιδίως ανταλλαγή πληροφοριών, όπως και αύξηση των επιστημονικών ανταλλαγών.

Το Μπαχρέιν, οι σχέσεις του οποίου με το Ιράν χαρακτηρίζονται από μεγάλες εντάσεις, είναι εξάλλου το μοναδικό αραβικό κράτος που συμμετέχει στον συνασπισμό που σχημάτισαν οι ΗΠΑ και η Βρετανία για να «προστατεύσουν» τη διεθνή ναυσιπλοΐα από τη δράση των αναρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι από τα μέσα Νοεμβρίου έχουν βάλει στο στόχαστρο πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Οι τελευταίοι λένε πως εξαπολύουν τις επιθέσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, που πολιορκείται και βομβαρδίζεται ακατάπαυστα από το Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

