Η Ουάσιγκτον αξίωσε οι ισραηλινές αρχές να διενεργήσουν έρευνα «σε βάθος» μετά τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα αμερικανοπαλαιστίνιου νεαρού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ισραηλινούς εποίκους σε χωριό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Ζήτησα από το Ισραήλ να διενεργήσει έρευνα σε βάθος για τον φόνο του Σάιφ Μουσαλάτ, αμερικανού πολίτη ο οποίος επισκεπτόταν μέλη της οικογένειάς του στο Σιντζίλ όταν ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, ο Μάικ Χάκαμπι, μέσω X.

«Πρέπει να λογοδοτήσουν οι δράστες αυτής της εγκληματικής και τρομοκρατικής ενέργειας. Ο Σάιφ δεν ήταν παρά 20 ετών», πρόσθεσε, σε μια από τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που η Ουάσιγκτον ασκεί πίεση στον στενότερο σύμμαχό της στην Μέση Ανατολή, πολύ περισσότερο σε αυτόν τον τόνο, από την αρχή της χρονιάς.

Ο Σάιφ αλ Ντιν Μουσαλάτ ζούσε στη Φλόριντα, όπου γεννήθηκε. Πήγε στις αρχές Ιουνίου στη Δυτική Όχθη για «να περάσει χρόνο με συγγενείς», εξήγησε η οικογένειά του.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι ο νεαρός έχασε τη ζωή του αφού «ξυλοκοπήθηκε βίαια σε όλο του το σώμα από εποίκους» στο χωριό Σιντζίλ, βόρεια από τη Ραμάλα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι αμερικανός πολίτης έχασε τη ζωή του στη Δυτική Όχθη, ωστόσο παρέπεμψε τις ερωτήσεις όσον αφορά την έρευνα για τον φόνο «στην ισραηλινή κυβέρνηση».

Οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν εξάλλου πως δεύτερος Παλαιστίνιος, 23 ετών, ο Μοχάμεντ Ριζκ Χουσέιν αλ Σαλάμπι, έχασε τη ζωή του στο ίδιο επεισόδιο, «μετά τον τραυματισμό του στον θώρακα από σφαίρα».

Η βία στη Δυτική Όχθη, περιοχή υπό στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ από το 1967, κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, απαίτησε επίσης να διενεργηθεί έρευνα από τις ισραηλινές αρχές, καλώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τηρεί πιο αυστηρή στάση όσον αφορά τη βία εξτρεμιστών εποίκων στη Δυτική Όχθη.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν μπορεί να συνεχίζει να κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Όχθη αν είναι αληθινά δεσμευμένη στην εξεύρεση (συμφωνίας) για δίκαιη και διαρκή ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και στον παλαιστινιακό λαό», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες.

Η προηγούμενη κυβέρνηση του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν είχε καταδικάσει τις επιθέσεις ισραηλινών εποίκων κι είχε επιβάλει κυρώσεις σε αρκετούς εξ αυτών. Όμως ο νυν πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στην άρση των μέτρων αυτών την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Μορφή της αμερικανικής χριστιανικής σκληρής δεξιάς, ο αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Χάκαμπι θεωρείται πως βρίσκεται κοντά σε ισραηλινούς κύκλους που τάσσονται υπέρ του εποικισμού της Δυτικής Όχθης.

Πηγή: skai.gr

