Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν χθες Σάββατο τη Χαμάς για την επίθεση που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο Αμερικανών εργαζομένων στο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) σε κέντρο διανομής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι δύο τραυματισμένοι Αμερικανοί λαμβάνουν θεραπεία και πρόσθεσε ότι η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή, ενώ δεν φέρουν τραύματα που να απειλούν τη ζωή τους.

«Η επίθεση – την οποία σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες εξαπέλυσαν δύο δράστες οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδες εναντίον των Αμερικανών - σημειώθηκε στο τέλος μιας κατά τα άλλα επιτυχημένης επιχείρησης διανομής, στη διάρκεια της οποίας χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας έλαβαν με ασφάλεια τρόφιμα», τόνισε ο GHF.

Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους κατηγόρησε «τρομοκράτες της Χαμάς» για την επίθεση.

«Αυτή η πράξη βίας εναντίον των ανθρώπων που προσφέρουν ανακούφιση στους κατοίκους της Γάζας καταδεικνύει ξεκάθαρα την εξαχρείωση της Χαμάς», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ.

«Το GHF έχει προσφέρει περισσότερα από 62 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ - τίποτα δεν θα σταματήσει αυτούς τους γενναίους εργαζόμενους αρωγής. Προσευχόμαστε για τη γρήγορη ανάρρωση των Αμερικανών τραυματιών», πρόσθεσε η Μπρους.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε κατηγορήσει «τρομοκρατικές οργανώσεις» ότι σαμποτάρουν τη διανομή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Το GHF που άρχισε να διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα τον Μάιο έχει προσλάβει ιδιώτες εργολάβους του αμερικανικού στρατού για να εγγυώνται την ασφάλεια στα κέντρα διανομής του.

Στο μεταξύ οι αρχές της Γάζας ανακοίνωσαν ότι κατά τη χθεσινή ημέρα τουλάχιστον 70 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις του ισραηλινού στρατού, μεταξύ των οποίων 23 κοντά σε κέντρα διανομής βοήθειας.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε την Παρασκευή ότι την προηγούμενη εβδομάδα σκότωσε 100 ενόπλους στη Λωρίδα της Γάζας και πρόσθεσε ότι πλέον έχει υπό «τον επιχειρησιακό του έλεγχο» το 65% του παλαιστινιακού θύλακα έπειτα από επιχειρήσεις που διεξήγαγε στο βόρειο τμήμα του εναντίον μελών της Χαμάς.

Από την πλευρά του το υπουργείο Υγείας της Χαμάς προειδοποίησε την Πέμπτη τους Παλαιστίνιους να μην έχουν κανένα είδους επαφή με το GHF και να μην το βοηθούν, καταγγέλλοντας ότι φονικά περιστατικά κοντά στα κέντρα διανομής του θέτουν σε κίνδυνο τους πεινασμένους κατοίκους της Γάζας.

Ο ΟΗΕ και οι περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις αρνούνται να συνεργαστούν με το GHF, αμφισβητώντας την ουδετερότητά του και τις μεθόδους του.

Το Ισραήλ ήρε τον πλήρη αποκλεισμό της Γάζας στις 19 Μαΐου, έπειτα από 11 εβδομάδες. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι από τότε περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην προσπάθειά τους να προμηθευτούν ανθρωπιστική βοήθεια. Ανώτερο στέλεχος του ΟΗΕ κατήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η πλειονότητα αυτών σκοτώθηκε την ώρα που προσπαθούσε να παραλάβει βοήθεια από κέντρα διανομής του GHF.

Πηγή: skai.gr

