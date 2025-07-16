Χρειάστηκε μια ολόκληρη ημέρα στους κατοίκους του χωριού Σακ αλ Νάουμ, στην σουδανική πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, για να θάψουν τους νεκρούς τους έπειτα από πολυαίμακτη επίθεση που εξαπέλυσαν το Σάββατο στοιχεία των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

«Την Κυριακή, συγκεντρώσαμε τα πτώματα από δρόμους του χωριού και το εσωτερικό σπιτιών. Θάψαμε 200 ανθρώπους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο «Σάλεχ Αμπντελραχίμ» — χρησιμοποίησε ψευδώνυμο, λόγω της ανησυχίας πως θα υποστεί αντίποινα.

Ο κ. Αμπντελραχίμ, 34 ετών, εκφράστηκε σε περιοχή κοντά σε θέσεις των ΔΤΥ μέσω δορυφορικής σύνδεσης, παρακάμπτοντας έτσι τη διακοπή σχεδόν όλων των τηλεπικοινωνιών.

Η επίθεση των ΔΤΥ –σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023– εγγράφεται σε σειρά επιχειρήσεών τους τις τελευταίες ημέρες εναντίον κοινητήτων στην περιοχή, κάπου 250 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Σύμφωνα με τη συλλογικότητα Emergency Lawyers, η οποία καταγράφει τα εγκλήματα και των δυο αντιμαχόμενων πλευρών, στις εφόδους του σαββατοκύριακου σκοτώθηκαν σχεδόν 300 άμαχοι.

Ωστόσο είναι αδύνατη η επαλήθευση οποιουδήποτε απολογισμού με ανεξάρτητο τρόπο, με δεδομένη την περιορισμένη ως ανύπαρκτη πρόσβαση μέσων ενημέρωσης στην περιοχή.

Η κατάσταση «ήταν απερίγραπτη», ανέφερε ο κ. Αμπντελραχίμ, «υπό βομβαρδισμούς του πυροβολικού, σπίτια καίγονταν με τους κατοίκους τους μέσα».

Είπε ακόμη πως κατέφθασαν οχήματα των ΔΤΥ, δεχόμενα «βροχή πυρών πολυβόλων και πληγμάτων drones». «Δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να αντισταθούμε, να αμυνθούμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την οργάνωση Emergency Lawyers, παραστρατιωτικοί εκτέλεσαν γυναίκες και παιδιά, πήραν αμάχους ομήρους κι έκλεψαν ζώα γύρω από την Μπάρα, πόλη υπό τον έλεγχο τους. Σχεδόν όλος ο πληθυσμός της αγροτικής και κτηνοτροφικής περιοχής τράπηκε σε φυγή.

Η πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, στρατηγικής σημασίας για τις ΔΤΥ, καθώς από αυτή διέρχεται οδός λαθραίας διακίνησης καυσίμων προς τη Λιβύη, έχει μετατραπεί σε πεδίο σκληρών μαχών εδώ και μήνες. Οι παραστρατιωτικοί προσπαθούν να περικυκλώσουν την πρωτεύουσα Ελ Ομπάιντ, τελευταίο σταθμό των οδικών μεταφορών μεταξύ της πρωτεύουσας Χαρτούμ και της δυτικής αχανούς περιοχής Νταρφούρ, την οποία έχουν κυριεύσει σχεδόν εξ ολοκλήρου.

Παρότι υφίσταται πολιορκία για πάνω από έναν χρόνο, η πόλη Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια τους.

«Οι ΔΤΥ επιδιώκουν να εδραιώσουν τον έλεγχό τους στον άξονα Ελ Φάσερ-Ελ Ομπάιντ προτού έρθουν οι βροχές», εκτιμά ο σουδανός αναλυτής Χολούντ Χαΐρ.

Η περίοδος των βροχών στο Σουδάν, που φθάνει στην κορύφωση συνήθως τον Αύγουστο, κάνει αδιάβατους τους δρόμους ως τον Σεπτέμβριο, εμποδίζοντας οποιαδήποτε στρατιωτική προέλαση μεγάλης κλίμακας.

Πηγή: skai.gr

