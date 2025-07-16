Τραμπ: Λίγο πάνω από 10% οι Αμερικανικοί δασμοί στις μικρότερες χώρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι σύντομα θα αποσταλούν επιστολές με τις οποίες θα ενημερώνονται οι μικρότερες χώρες για τους αμερικανικούς δασμούς τους, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του πιθανότατα θα επιβάλει δασμό «λίγο πάνω από 10%» για αυτές τις χώρες.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την άφιξή του από μια εκδήλωση στο Πίτσμπουργκ, δήλωσε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με τις «απλές συμφωνίες» που έχουν ήδη ανακοινωθεί, οι οποίες καθορίζουν γενικούς δασμολογικούς συντελεστές για περισσότερες από 20 χώρες, ενώ σύντομα θα εξεταστούν οι δασμοί για τις υπόλοιπες χώρες.

«Σύντομα θα δημοσιεύσουμε μια επιστολή, η οποία θα αναφέρεται σε πολλές χώρες που είναι πολύ μικρότερες», είπε. «Πιθανότατα θα ορίσουμε έναν δασμό για όλες αυτές... πιθανώς λίγο πάνω από 10%.»

Πηγή: skai.gr

