Θανατοποινίτης εκτελέστηκε στη Φλόριντα - 26η εκτέλεση στις ΗΠΑ φέτος

Άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ, αυξάνοντας στις 26 τον αριθμό των εκτελέσεων που έχουν γίνει στη χώρα από την αρχή της χρονιάς, με άλλα λόγια τον υψηλότερο έπειτα από μια δεκαετία.

Ο Μάικλ Μπελ, 54 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες στην πολιτειακή φυλακή Ρέιφορντ στις 18:25 (τοπική ώρα· στη 01:25 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της Φλόριντας.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για διπλό φόνο, το 1993, με θύματα τον Τζίμι Γουέστ, 23 ετών, και την Ταμέκα Σμιθ, 18 ετών, στην Τζάκσονβιλ. Κίνητρο ήταν η επιθυμία του να εκδικηθεί τον δολοφόνο του αδελφού του Θίοντορ Ράιτ, όμως αντ’ αυτού σκότωσε τον αδελφό του και νεαρή που ήταν μαζί του.

Ο Μάικλ Μπελ ήταν ανάμεσα σε περίπου τριάντα θανατοποινίτες που πέρασαν τη νεότητά τους στο διαβόητο αναμορφωτήριο Florida School of Boys, πιο γνωστό με το όνομα Ντόζερ.

Το ίδρυμα αυτό, όπου οι πράξεις βαρβαρότητας ήταν σχεδόν καθημερινές, έκλεισε το 2011, έπειτα από 111 χρόνια. Υπήρξε έμπνευση του μυθιστορήματος The Nickel Boys του συγγραφέα Κόλσον Γουάιτχεντ, που έλαβε το 2020 βραβείο Πούλιτζερ. Ανθρωπολόγοι βρήκαν εκεί το 2016 τουλάχιστον 55 ανώνυμους τάφους, ενώ οι θάνατοι στο αναμορφωτήριο εκτιμάται πως ξεπέρασαν τους εκατό.

Η εκτέλεση του Μάικλ Μπελ ήταν η 26η στις ΗΠΑ από την αρχή της χρονιάς –οκτώ από αυτές έγιναν μόνο στη Φλόριντα–, με τον αριθμό τους να είναι ο υψηλότερος από το 2015, όταν είχαν καταγραφτεί 28. Στη χώρα προβλέπεται να γίνουν τουλάχιστον εννιά ακόμη εκτελέσεις μέσα στο 2025.

«Η αύξηση των εκτελέσεων φέτος είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων κάποιων αιρετών σε μικρό αριθμό πολιτειών», εξηγούσε σε έκθεσή του την περασμένη εβδομάδα το εξειδικευμένο παρατηρητήριο Death Penalty Information Center (DPIC, «κέντρο πληροφόρησης για τη θανατική ποινή»).

Οι εκτελέσεις είναι «γεωγραφικά συγκεντρωμένες», περισσότερες από τις μισές έχουν γίνει σε μόλις 3 πολιτείες –Φλόριντα, Τέξας και Νότια Καρολίνα–, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι περισσότερες από τις εκτελέσεις αυτές (21) έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες. Τρεις –δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα– έγιναν με τη μέθοδο της πρόκλησης ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, καθώς ειδικοί του ΟΗΕ τη χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Και δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Πηγή: skai.gr

