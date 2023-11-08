Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières, MSF) ανακοίνωσε χθες Τρίτη τον θάνατο εργαζομένου της στη Λωρίδα της Γάζας, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του, εξαιτίας βομβαρδισμού του Ισραήλ στον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι προχθές Δευτέρα 6η Νοεμβρίου.

Ο Μοχάμεντ αλ Άχελ, τεχνικός εργαστηρίου, ο οποίος εργαζόταν για την MSF για πάνω από δυο χρόνια, σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε ο καταυλισμός με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το ακίνητο όπου βρισκόταν το σπίτι του. Δεκάδες ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πλήγμα αυτό, υπογράμμισαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μέσω X (του πρώην Twitter).

«Οι επανειλημμένες εκκλήσεις μας να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός» ήταν μάταιες, καθώς οι ενδιαφερόμενοι «κωφεύουν», όμως «επαναλαμβάνουμε ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να επιτραπεί η άφιξη επαρκών ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας» στον παλαιστινιακό θύλακα, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Τρίτη στο Παρίσι, στην έδρα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, η διευθύντριά τους Κλερ Μαγκόν υπογράμμισε πως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι ανίσχυρο με δεδομένη την καταστροφική κατάσταση, ο πληθυσμός υποφέρει και «μπροστά σε αυτή την εκατόμβη, η κατάπαυση του πυρός έχει μετατραπεί σε κρίσιμη επείγουσα ανάγκη».

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, επικαλούμενο αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, αναφέρει πως έχουν χάσει τη ζωή τους 192 μέλη του υγειονομικού προσωπικού αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Εξ αυτών, τουλάχιστον 16 σκοτώθηκαν ενώ ασκούσαν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

