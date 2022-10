Αντίποινα από τη Ρωσία: Αποχωρεί από τη συμφωνία για την εξαγωγή προϊόντων - Μεγαλώνει η κόντρα με τη Βρετανία Κόσμος 18:52, 29.10.2022 linkedin

Τα Ηνωμένα Έθνη βρίσκονται σε επαφή με τις ρωσικές αρχές μετά από αναφορές ότι η Μόσχα ανέστειλε τη συμμετοχή στη συμφωνία - «Ψευδές πρόσχημα» για να αναστείλει τη συμμετοχή της, απαντά η Ουκρανία - Τραβάει το σχοινί με τη Βρετανία η Μόσχα λέγοντας πως θα θέσει το θέμα του Nord Stream και των επιθέσεων στη Σεβαστούπολη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ