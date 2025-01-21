Αποφυλακίστηκαν, έπειτα από τέσσερα χρόνια οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου μετά τη χάρη που τους απένειμε ο νέος πρόεδρος, κίνηση που ερμηνεύεται ως πρόθεση να κάνει επιθετική χρήση της εκτελεστικής του εξουσίας.

Μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της εισβολής ήταν ο κερασφόρος Jacob Angeli Chansley, γνωστός ως Jake Angeli,ο οποίος αποφυλακίστηκε σήμερα. Είχε προκαλέσει τεράστια εντύπωση την ημέρα της εισβολής στο Καπιτώλιο αφού φορούσε γούνινο καπέλο με κέρατα και είχε βάψει το πρόσωπό του. Για την εμφάνισή του αυτή είχε λάβει και το παρατσούκλι QAnon Shaman. Ο ίδιος μάλιστα είχε παραδεχτεί την ενοχή του στην δίκη για παρεμπόδιση μιας επίσημης διαδικασίας.

Αμέσως μετά την αποφυλάκισή του σήμερα ο Jacob Angeli Chansley προχώρησε σε μια προκλητική ανάρτηση λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τώρα μπορεί πια να αγοράσει μερικά όπλα ακόμα.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Μόλις έμαθα τα νέα από τον δικηγόρο μου. Πήρα συγχώρεση μωρό μου. Ευχαριστώ πρόεδρε Τραμπ!!! Τώρα θα αγοράσω μερικά γαμ@@ όπλα. Αγαπώ αυτή τη χώρα!!! Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!!! Οι J6 απελευθερώνονται και η δικαιοσύνη ήρθε... όλα όσα έγιναν στο σκοτάδι θα έρθουν στο φως!»

I JUST GOT THE NEWS FROM MY LAWYER...

I GOT A PARDON BABY!

THANK YOU PRESIDENT TRUMP!!!



NOW I AM GONNA BUY SOME MOTHA FU*KIN GUNS!!!

I LOVE THIS COUNTRY!!!

GOD BLESS AMERICA!!!!

J6ers are getting released & JUSTICE HAS COME...

EVERYTHING done in the dark WILL come to light! pic.twitter.com/g9pwc7v9EQ — Jake Angeli-Chansley (@AmericaShaman) January 21, 2025

Ο 43χρονος Gabriel Augustin Garcia, είναι ένας ακόμα εισβολέας που αφέθηκε σήμερα ελεύθερος. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που είναι διαθέσιμο στα social media ο άνδρας σπάει το βραχιολάκι λέγοντας παράλληλα «επιτέλους ελεύθερος».

«Νιώθω ότι η δικαιοσύνη επικράτησε σήμερα. Ήταν μια δικαιοσύνη δύο επιπέδων κατά τη διοίκηση του Μπάιντεν. Έδωσε χάρη στον γιο του. Εγώ απλώς περπατούσα στο Καπιτώλιο, διαμαρτυρόμενος ειρηνικά. Δεν κατηγορούμαι για βία. Δεν τραυμάτισα κανέναν. Δεν κατέστρεψα περιουσίες» δήλωσε μετά την αποφυλάκισή του

January 6th, political prisoner cut off his ankle monitor after receiving a pardon from President Trump. 👏👏 pic.twitter.com/oGqBXZiNZ3 — Vince Langman (@LangmanVince) January 21, 2025

Η χάρη του Τραμπ σε 1.500 κατηγορουμένους χθες, ημέρα της ορκωμοσίας, προκάλεσε την οργή των βουλευτών που κινδύνευσαν στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να αποτρέψουν το Κογκρέσο από το να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινιάζει μια Χρυσή Εποχή για ανθρώπους που παραβιάζουν το νόμο και προσπαθούν να ανατρέψουν την κυβέρνηση» δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Υπενθυμίζεται ότι στις συμπλοκές εκείνης της ημέρας είχαν δεχθεί επίθεση περίπου 140 αστυνομικοί, άλλοι δέχθηκαν ψεκασμούς με χημικά και άλλοι δέχθηκαν χτυπήματα με σωλήνες, κοντάρια και άλλα όπλα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του χάους που δημιουργήθηκε, συμπεριλαμβανομένου ενός υποστηρικτή του Τραμπ που πυροβολήθηκε από την αστυνομία.





Πηγή: skai.gr

