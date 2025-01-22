Γιατί ο Τραμπ μπορεί να μετανιώσει για τη χάρη στους εισβολείς του Καπιτωλίου

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα απονείμει χάρη σε όσους συμμετείχαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, εντούτοις η γενναιοδωρία του… να αφήσει ελεύθερους 1.500 ανθρώπους, μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ, σχολιάζει το Politico.

Στους αποδέκτες της απίστευτης γενναιοδωρίας του Τραμπ περιλαμβάνονται ο Ενρίκε Τάριο, άλλοτε ηγέτης της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys ο οποίος καταδικάστηκε για εξέγερση και εξέτιε ποινή 22 ετών, ο Στιούαρτ Ρόουντς, ιδρυτής των Oath Keepers ο οποίος εξέτιε ποινή 18 ετών, και περίπου 600 άτομα που είχαν κατηγορηθεί για επίθεση ή αντίσταση σε βάρος των δυνάμεων επιβολή του νόμου, εκ των οποίων περισσότεροι από 170 είχαν κατηγορηθεί για χρήση θανατηφόρου ή επικίνδυνου όπλου ή για σοβαρό τραυματισμό αξιωματικών.

Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι καταδικάστηκαν για μη βίαια αδικήματα, ωστόσο η άποψη ότι η συγκέντρωση της 6ης Ιανουαρίου ήταν ειρηνική ή «ημέρα αγάπης», όπως την αποκάλεσε ο Τραμπ, αποτελεί ξεκάθαρο ψέμα, σημειώνει το Politico, προσθέτοντας ότι αν κάτι έχει διδάξει η Ιστορία είναι πως πιθανότατα αυτή δεν θα είναι η τελευταία φορά που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα απασχολήσουν τον δημόσιο διάλογο.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα «απελευθερώσει» τους κατηγορούμενους για την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου την πρώτη ημέρα επιστροφή του στην εξουσία. Και τήρησε την υπόσχεσή του. Ωστόσο, η υπόθεση δεν θα ξεχαστεί εύκολα και ο Τραμπ -όπως και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα- μπορεί να μετανιώσει για το πολιτικό κόστος που μπορεί να έχει αυτή του η απόφαση.

Κατ' αρχάς, η ευρεία χάρη που απένειμε ο Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις και θα μπορούσε να αμαυρώσει την πρώτη εντύπωση για τις προθέσεις του, επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο. Μετά τις εκλογές, πολλές δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι περίπου τα 2/3 των Αμερικανών αντιτάχθηκαν στην υπόσχεση του Τραμπ να δώσει χάρη στους κατηγορούμενους της 6ης Ιανουαρίου, εκ των οποίων τα 2/3 θεωρούνται αναποφάσιστοι.

Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί. Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ και πολλών πολιτικών συμμάχων του, οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν έχουν ξεχάσει τι συνέβη εκείνη την ημέρα, ούτε έχουν ενστερνιστεί την εκδοχή που προσπάθησε να περάσει ο Τραμπ. Αυτός ήταν ο λόγος που η δημοφιλία του Τραμπ κατέρρευσε μετά την 6η Ιανουαρίου, αν και έκτοτε ανέκαμψε, αλλά και που οι περισσότεροι Αμερικανοί, σύμφωνα με έρευνες, ήθελαν να δικαστεί ο Τραμπ στο πλαίσιο της δίωξης του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020, που οδήγησε στην εισβολή της 6ης Ιανουαρίου. Ήταν επίσης ο λόγος που οι περισσότεροι Αμερικανοί απαντούσαν επανειλημμένως στις δημοσκοπήσεις ότι ο Τραμπ ήταν ένοχος για εγκληματική συμπεριφορά και που η μισή χώρα περίπου δήλωνε ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να πάει φυλακή εάν κρινόταν ένοχος για την κατηγορία ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος.

Μετά τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, πολλοί Ρεπουμπλικάνοι προσπάθησαν να υποστηρίξουν ότι τα αποτελέσματα ήταν κατά κάποιον τρόπο μια δικαίωση του Τραμπ και μια απόρριψη των προσπαθειών του υπουργείου Δικαιοσύνης να κατηγορήσει τον Τραμπ για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η πολύ πιο λογική εξήγηση όμως, είναι ότι μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων -αντί να συμφωνήσουν τότε με τους ισχυρισμούς του Τραμπ- αποφάσισαν να τον ψηφίσουν ως αντίδραση για τη διακυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις. Αυτές οι απόψεις μπορεί να μοιάζουν παράλογες, αλλά δεν είναι.

Η μαζική χάρη που απένειμε ο Τραμπ έχει δημιουργήσει επίσης πολιτικά προβλήματα σε πολλά μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενώ «άδεισε» και τον αντιπρόεδρό του, ο οποίος ούτε δύο εβδομάδες νωρίτερα δήλωσε πώς «αν ασκήσατε βία εκείνη την ημέρα, προφανώς δεν πρέπει να σας δωθεί χάρη». Πολλοί ακόμη Ρεπουμπλικάνοι κράτησαν την ίδια στάση με τον Τζ.Ντ. Βανς και καλούνται τώρα να δικαιολογήθούν αλλά και να υπερασπιστούν την απόφαση του Τραμπ, ο οποίος τους έκανε για μια ακόμα φορά να φανούν εύπιστοι και αφελείς.

Όλα τα παραπάνω είναι όμως, οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, σύμφωνα με το Politico. Οι πολιτικές αντιδράσεις αναμένεται να συνεχιστούν για μήνες και χρόνια. Κι αυτό γιατί οι κατηγορούμενοι για την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από την κοινωνία.

Ο Τραμπ για άλλη μια φορά έστειλε ένα ανησυχητικό μήνυμα στους οπαδούς του: Αν εμπλακείτε σε πολιτική βία για χάρη μου, θα σας προστατεύσω. Αυτό θα πρέπει να ενθάρρυνε τον Τάριο, τον Ρόουντς και τους συνεργάτες τους και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνουν εφεξής έχοντας τον Τραμπ να φυλάει τα νώτα τους.

Ακόμη και παραβλέψουμε την πιθανότητα περαιτέρω πολιτικής βίας, μπορεί κανείς να αναμένει με σιγουριά ότι αρκετοί από τους καταδικασθέντες θα «υποτροπιάσουν» - ιδίως όσοι καταδικάστηκαν για βίαιη συμπεριφορά. Ως εκ τούτου μπορεί να δούμε και να διαβάσουμε τα επόμενα χρόνια ότι κάποιοι εξ αυτών που έλαβαν χάρη από τον Τραμπ συνέχισαν να διαπράττουν -ενδεχομένως και πιο σοβαρά- εγκλήματα.

Δεν πρόκειται για αίολα επιχειρήματα. Αρκετοί από όσους έλαβαν χάρη ή μετατροπές ποινών κατά τις τελευταίες ημέρες της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκαν στη συνέχεια για νέα εγκλήματα.

Κάτι που επίσης δεν είναι ασυνήθιστο. Σύμφωνα με την Επιτροπή περί Καταδίκης των ΗΠΑ, περίπου τα 2/3 αυτών που έχουν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα συλλαμβάνονται εκ νέου εντός οκτώ ετών από την αποφυλάκισή τους. Επίσης, υποτροπιάζουν πιο γρήγορα από τους μη βίαιους παραβάτες - με τον χρόνο μεταξύ της επόμενης σύλληψης να κυμαίνεται σε περίπου 16 μήνες.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το παραπάνω μοτίβο θα ισχύσει και στην περίπτωση των κατηγορουμένων της 6ης Ιανουαρίου. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μη βίαιοι παραβάτες, οι οποίοι εμφανίζουν περίπου το ήμισυ του ποσοστού υποτροπής σε σύγκριση με τους βίαιους παραβάτες, ενώ πολλοί ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι επίσης υποτροπιάζουν σε μικρότερο ποσοστό. Όμως, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των ατόμων που καταδικάστηκαν για βίαια αδικήματα στην υπόθεση της 6ης Ιανουαρίου, η σκληρή στατιστική αλήθεια υποδηλώνει ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εξ αυτών θα μπορούσαν να συνεχίσουν την εγκληματική δράση του τα επόμενα χρόνια.

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι που υπεραμύνθηκαν αυτής της απόφασης δεν θα μπορέσουν να νίψουν τας χείρας τους σε αυτήν την περίπτωση.

Επί της ουσίας, ο Τραμπ έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ανησυχητικό προηγούμενο πολιτικής διαφθοράς. Καταχράστηκε (ξανά) την εξουσία απονομής χάρης και ενθάρρυνε (ξανά) την άσκηση πολιτικής βίας εξ ονόματός του.

Πρέπει επίσης να παρακολουθήσουμε προσεκτικά τις πολιτικές συνέπειες που ενέχει η εξουσία απονομής χάρης. Ο Τραμπ βρίσκεται στην αρχή της δεύτερη θητείας του, ωστόσο αυτή είναι η τελευταία του. Επίσης, οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν ισχνή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το GOP (Ρεπουμπλικανικό Κόμμα) είναι πραγματικοί, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Ο Τραμπ αναμφίβολα θα ήθελε η μαζική χάρη που απένειμε να αποτελέσει τον επίλογο στην υπόθεση της 6ης Ιανουαρίου. Μπορεί όμως να μην είναι τόσο τυχερός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.