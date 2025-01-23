Απώλειες που φτάνουν το 40% έχουν υποστεί τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας στις μάχες στο Κουρσκ σε διάστημα τριών μηνών, ανέφεραν δυτικοί αξιωματούχοι στο BBC.

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσαν ότι από τους 11.000 στρατιώτες που υπολογίζεται ότι εστάλησαν στο μέτωπο, έχουν χαθεί οι 4.000.

Στον αριθμό αυτό υπολογίζονται οι νεκροί, οι τραυματίες, οι αγνοούμενοι και οι αιχμάλωτοι. Περίπου 1.000 από τους 4.000 υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.

Δεν είναι σαφές πού νοσηλεύονται οι τραυματίες, ούτε πότε και σε ποιο βαθμό θα αντικατασταθούν.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ένα εξαιρετικά υψηλό κόστος για τον σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια αστραπιαία επίθεση στο Κουρσκ τον περασμένο Αύγουστο, αιφνιδιάζοντας τις ρωσικές δυνάμεις.

Τα πρώτα κέρδη της Ουκρανίας στο Κουρσκ έκτοτε μειώνονται σταθερά, εν μέρει λόγω της άφιξης των Βορειοκορεατών στη Ρωσία τον Οκτώβριο.

Όμως η Ουκρανία εξακολουθεί να διατηρεί αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους και να προκαλεί τεράστιες απώλειες στον εχθρό της.

Τα βορειοκορεατικά στρατεύματα, σύμφωνα με πληροφορίες από μια «ελίτ» μονάδα που ονομάζεται Storm Corps, φαίνεται ότι ρίχτηκαν στο πεδίο της μάχης με ανεπαρκή εκπαίδευση ή προστασία.

«Πρόκειται για ελάχιστα εκπαιδευμένα στρατεύματα με επικεφαλής Ρώσους αξιωματικούς που δεν καταλαβαίνουν» λέει ο πρώην διοικητής αρμάτων μάχης του βρετανικού στρατού, συνταγματάρχης Hamish de Bretton-Gordon.

«Ειλικρινά, δεν έχουν καμία πιθανότητα. Τους ρίχνουν στη μηχανή του κιμά με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Είναι τροφή για κανόνια και οι Ρώσοι αξιωματικοί νοιάζονται ακόμη λιγότερο γι' αυτούς από ό,τι για τους δικούς τους άντρες».

Αναφορές που αποδίδονται σε νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι οι Βορειοκορεάτες ήταν απροετοίμαστοι για τις πραγματικότητες του σύγχρονου πολέμου και φαίνονται ιδιαίτερα ευάλωτοι στα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη First-Person-View (FPV).

Παρόλα αυτά, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας στρατηγός Oleksandr Syrskyi προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες αποτελούσαν σημαντικό πρόβλημα για τους Ουκρανούς μαχητές στην πρώτη γραμμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.