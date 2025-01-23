Γερμανία: «Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ τα επόμενα 3 με 4 χρόνια, να είμαστε έτοιμοι»

«Καμπανάκι» για πόλεμο με τη Ρωσία τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια κρούει το Βερολίνο. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επανέλαβε την Τετάρτη ότι θεωρεί πιθανό η Ρωσία θα επιχειρήσει να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ έως το 2029-2030. Ο Πιστόριους έκανε το σχόλιο σε δημοσιογράφους, τους οποίους επικαλείται το λιθουανικό ενημερωτικό πόρταλ Delfi.



Ο Γερμανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι «γι' αυτόν το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε εξασφαλίσει έως τότε την αμυντική ικανότητα του ΝΑΤΟ».



«Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες παρακολουθούν πολύ στενά τα γεγονότα στη Ρωσία. Η στρατιωτική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί σημαντικά εκεί, παράγοντας μεγάλες ποσότητες τανκ και αεροσκαφών, πράγμα που σημαίνει ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αυξάνονται επίσης σημαντικά. Μέχρι το 2026, ο αριθμός τους πιθανόν να έχει φτάσει το 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες».



Ο Πιστόριους τόνισε, επικαλούμενος αναλυτές, ότι θεωρητικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να αναδιοργανώσει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το 2029-30 για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για μια πιθανή επίθεση σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του ΝΑΤΟ.



«Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την αμυντική μας ικανότητα πρωτύτερα. Αυτό το έργο, φυσικά, απαιτεί και χρόνο και χρήμα, αλλά προσπαθούμε για να πετύχουμε τον στόχο», τόνισε ο Γερμανός υπουργός.



Το περασμένο καλοκαίρι ο Πιστόριους ανακοίνωσε την ανάγκη για ετοιμότητα για πόλεμο έως το 2029. Ταυτόχρονα, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεσμεύτηκε ότι θα έκανε ό,τι είναι δυνατό για να αποτρέψει το ενδεχόμενο η Γερμανία να εμπλακεί σε πόλεμο.

Προειδοποίηση και από Γερμανό στρατηγό

Η Ρωσία επανεξοπλίζεται ταχύτερα από ό,τι πιστευόταν, και ενδεχομένως να προετοιμάζεται για επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε την Τετάρτη και ο Γερμανός υποστράτηγος Κρίστιαν Φρόιντινγκ.



«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας όχι μόνον είναι σε θέση να αντισταθμίσουν τις τεράστιες απώλειες προσωπικού και υλικών, αλλά επανεξοπλίζονται επιτυχώς» υπογράμμισε.



Αν και δεν είναι σαφές κατά πόσον ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να επιτεθεί σε ένα κράτος- μέλος του ΝΑΤΟ, ο στρατηγός Φρόιντινγκ είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «δημιουργεί ξεκάθαρα τις προϋποθέσεις για αυτό».

«Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο με το ΝΑΤΟ»

Η Ρωσία πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο με το ΝΑΤΟ, είχε διαμηνύσει στα μέσα Δεκεμβρίου ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική.

«Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας πρέπει να είναι έτοιμο για οποιαδήποτε εξέλιξη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής στρατιωτικής σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία», είπε ο Μπελούσοφ.

«Απροετοίμαστη η Ευρώπη για πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία»

Η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να ξυπνήσει από τον λήθαργο και να δαπανήσει πολύ περισσότερα για την άμυνά της, προειδοποίησε λίγες ημέρες νωρίτερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λέγοντας ότι είναι απροετοίμαστη για την απειλή πολέμου με τη Ρωσία.



«Δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται στον δρόμο μας σε τέσσερα ή πέντε χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι «ήρθε η ώρα να στραφούμε προς μια νοοτροπία ότι βρισκόμαστε εν καιρώ πολέμου και να αυξήσουμε την αμυντική μας παραγωγή και τις αμυντικές μας δαπάνες».



Στην πανηγυρική του ομιλία, ως νέος επικεφαλής της συμμαχίας απηύθυνε έκκληση για δημόσια υποστήριξη και αίσθημα θυσίας για να «αποτραπεί ο επόμενος μεγάλος πόλεμος στο έδαφος του ΝΑΤΟ».

Πηγή: skai.gr

