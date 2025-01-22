Δύσκολες ώρες πέρασαν οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να δώσει χάρη σε εκατοντάδες οπαδούς του που εισέβαλαν στον Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Thom Tillis από τη Βόρεια Καρολίνα είπε: «Απλώς δεν μπορώ να συμφωνήσω» με την απόφαση του Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι η κίνηση «εγείρει θεμιτά ζητήματα ασφάλειας στο Καπιτώλιο», προτού επιτεθεί και στις απονομές χάριτος του Τζο Μπάιντεν τις τελευταίες ώρες της θητείας του.

Η απόφαση του Τραμπ -πολλοί γερουσιαστές ήλπιζαν ότι θα αφορούσε μόνο κάποιους με ελαφρύτερες κατηγορίες- αναγκάζει τους Ρεπουμπλικάνους για άλλη μια φορά να μπουν στη δύσκολη διαδικασία να κρατούν αποστάσεις από τον πρόεδρο και ηγέτη τους.

Οι Ρεπουμπλικάνοι προσπάθησαν όσο μπορούσαν να αποφύγουν τις ερωτήσεις σχετικά με το εάν συμφωνούν προσωπικά με την ενέργεια του Τραμπ, απαντώντας ότι εναπόκειται στον πρόεδρο να αποφασίσει κατά την κρίση του.

Ο Τραμπ έδωσε χάρη σε περισσότερα από 1.000 άτομα που κατηγορήθηκαν για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Μετέτρεψε επίσης τις ποινές 14 μελών των Proud Boy και των Oath Keepers που κατηγορήθηκαν για συνωμοσία.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζον Θουν, Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Ντακότα, υπήρξε πρωτότυπος στην απάντησή του λέγοντας: «Κοιτάμε το μέλλον, όχι το παρελθόν» όταν ρωτήθηκε εάν ήταν λάθος του Τραμπ.

Η κίνηση του Τραμπ προκάλεσε αμηχανία στους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές καθώς είτε έπρεπε να τον αψηφήσουν, λίγες μόλις ώρες μετά την ορκωμοσία του, είτε να την υπερασπιστούν.

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζέιμς Λάνκφορντ από την Οκλαχόμα είπε στο CNN ότι εξακολουθεί να επεξεργάζεται τις «λεπτομέρειες» της απόφασης Τραμπ να δώσει χάρη και είπε: «Νομίζω ότι αν επιτεθείς σε αστυνομικό, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει να υπάρξει ένα τίμημα για αυτό».

«Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να λέμε ότι είμαστε κόμμα του νόμου και της τάξης» είπε ο Λάνκφορντ. «Και αυτό είναι απίστευτα σημαντικό για να μπορούμε να προστατεύσουμε εκείνους τους ανθρώπους που μας προστατεύουν κάθε μέρα».

Οι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα και ο Μπιλ Κάσιντι από τη Λουιζιάνα, που ψήφισαν υπέρ της καταδίκης του Τραμπ μετά τη δεύτερη παραπομπή το 2021, αντιτάχθηκαν στην απόφασή του να δώσει γενική χάρη.

Ο Κάσιντι, ο οποίος είναι υποψήφιος για επανεκλογή, είπε στο CNN: «Είμαι μεγάλος υποστηρικτής των αστυνομικών (back-the-blue). Νομίζω ότι οι άνθρωποι που επιτίθενται σε αστυνομικούς, θα πρέπει να τιμωρούνται (if they do the crime, they should do the time)».

Η Μουρκόφσκι είπε ότι ανησυχεί για το μήνυμα που στέλνουν και δήλωσε «απογοητευμένη από την απόφαση για γενική χάρη σε όσους προκάλεσαν σωματική βλάβη στους αστυνομικούς μας». «Και φοβάμαι το μήνυμα που στέλνει σε αυτούς τους σπουδαίους άνδρες και γυναίκες που στάθηκαν δίπλα μας» πρόσθεσε.

Πιεζόμενος από δημοσιογράφους να απαντήσει αν η απονομή χάριτος στους ταραξίες στέλνει μήνυμα ότι είναι αποδεκτή η βία κατά αστυνομικών, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, το αντίθετο».

«Είμαι φίλος της αστυνομίας περισσότερο από οποιονδήποτε πρόεδρο που έχει μπει ποτέ σε αυτό το γραφείο» είπε.

Προσπαθώντας να δικαιολογήσει περαιτέρω την απόφαση ο Τραμπ, είπε: «Λοιπόν, έχουν μείνει χρόνια στη φυλακή. Δεν θα έπρεπε -με συγχωρείτε- και έχουν μείνει χρόνια στη φυλακή... Αυτοί οι άνθρωποι αγαπούσαν πραγματικά τη χώρα μας, οπότε θεωρήσαμε ότι θα ήταν σκόπιμο να δοθεί χάρη».

Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα εξετάσουν αν ο Τραμπ είχε πάρει τη σωστή απόφαση. Ο γερουσιαστής Τζον Κόρνιν, Ρεπουμπλικανός από το Τέξας, υποστήριξε ότι ήταν προνόμιο του προέδρου, όχι του Κογκρέσου, να δώσει χάρη, μια θέση που συμμερίζονται και πολλοί άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Βουλής Μάικ Τζόνσον.

«Δεν είναι δουλειά μου. Είναι απόφαση του προέδρου και πήρε μια απόφαση, γι' αυτό είμαι μαζί του» είπε ο Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα.

Πηγή: CNN

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.