«Ορεξάτος» παρουσιάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ από τις πρώτες κιόλας μέρες της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, καθώς φαίνεται να σκληραίνει τη στάση του μέρα με τη μέρα σε όλα τα μέτωπα, από την οικονομία και τη μεταναστευτική πολιτική μέχρι φυσικά και τη woke ατζέντα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει και δημοσίευμα του Reuters, οι αναφορές στην εναρκτήρια ομιλία του στην τελετή ορκωμοσίας ότι εφεξής στις ΗΠΑ θα αναγνωρίζονται μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, και ότι θα ισχύσουν κριτήρια αξιοκρατίας και θα γίνει η επανάσταση της κοινής λογικής, παίρνουν πιο συγκεκριμένη μορφή με το διάταγμα που εξέδωσε με ισχύ από το απόγευμα της Τετάρτης, 22 Ιανουαρίου μέσω του οποίου ξηλώνονται εκατοντάδες στελέχη του δημοσίου που είχαν τοποθετηθεί επί Μπάιντεν.

Αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι ότι παύονται εκατοντάδες συμβούλια για την προώθηση των δικαιωμάτων και της συμπερίληψης. Πρόκειται για τα συμβούλια ΔΙΕ (DEI), όπως ονομάζονται, ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει «Διαφορετικότητα, Ισότητα και Ένταξη». Η εντολή Τραμπ προβλέπει να δοθεί άδεια μετ' αποδοχών σε όλο το προσωπικό που στελέχωνε μέχρι σήμερα τα συμβούλια. Πρόκειται για εργαζόμενους με ομοσπονδιακές συμβάσεις. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει, το επόμενο διάστημα, στην απόλυσή τους.

Η απόφαση για την απομάκρυνση των στελεχών αυτών συμπληρώνει το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, διατάζοντας την σαρωτική κατάργηση κάθε προγράμματος "διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης" στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τα προγράμματα αυτά δεν αφορούν μόνο δικαιώματα όπως αυτά των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά απλώνονται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αφορούν την εκπαίδευση φορέων του δημοσίου και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα κατά μεροληπτικών πρακτικών ή ακόμα και προγράμματα χρηματοδότησης για αγρότες που είναι μέλη μειονοτήτων ή προγράμματα για την απόκτηση κατοικίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι τα προγράμματα αυτά συνιστούν «διάκριση» και έχει τονίσει ότι οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται με κριτήρια αυστηρά «βασισμένα στην αξιοκρατία»

Πηγή: skai.gr

